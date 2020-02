Unidades do Sesc ainda têm pacotes turísticos para o Desfile das Campeãs

Rio - Quem não foi à Marquês de Sapucaí assistir aos desfiles no domingo e na segunda-feira, terá neste sábado (29) mais uma chance de ver as melhores escolas do Carnaval 2020, ainda que os ingressos para o Desfile das Campeãs disponibilizados pela Liesa já tenham se esgotado.

O projeto Turismo Social do Sesc RJ está oferecendo pacotes turísticos com transporte de ida e volta, seguro viagem, serviço de bordo, camisa e ingresso para o setor 4 da arquibancada do sambódromo. Ainda há pacotes disponíveis nas unidades de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Barra Mansa e Nogueira (Petrópolis).



Além de ver as campeãs na avenida, o público poderá conhecer um pouco da história do evento, já que o pacote inclui também guia de turismo, que contextualiza a importância histórica, cultural e social da maior festa popular do mundo. O desfile começa às 21h com Mangueira, Salgueiro, Beija-flor, Mocidade, Grande Rio e, por fim, a grande campeã Viradouro.



Batizado de “Sesc na Sapucaí”, o projeto é uma proposta diferenciada de roteiro turístico, que valoriza o ser humano, sua cultura e seu ambiente, promovendo experiências inovadoras. Os valores dos pacotes podem ser parcelados em 10 vezes, e a compra deve ser feita diretamente na unidade do Sesc. A idade mínima permitida é de 5 anos. Mais informações podem ser obtidas em www.sescrio.org.br ou pelo telefone (21) 4020-2101.





Serviço:



Sesc na Sapucaí – Desfile das Campeãs. Marquês de Sapucaí - Acesso: Setor 4 – Arquibancada. Dia 29/02/2020 (sábado), às 21h. Pacote: Transporte, seguro viagem, serviço de bordo, guia acompanhante, camisa e ingresso. Valores: Variam conforme a categoria. Mais informações: www.sescrio.org.br ou pelo telefone (21) 4020-2101.