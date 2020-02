Márcio Kieling, João Guilherme Fonseca, Bernado Mesquita e mais atores em camarote mirim na Sapucaí

O Carnaval carioca terminou com um dos eventos mais aguardados da Marquês de Sapucaí. O 'Camarotinho Rio', espaço vip voltado somente para crianças e adolescentes, comando pelo promoter Miltinho Gonçalves, reuniu diversos jovens atores que curtiram os desfiles das Escolas de Samba mirins. O evento ainda contou com o mesmo glamour que os camarotes dos desfiles do grupo especial do Rio de Janeiro e teve show da banda Melim.

Entre os famosos que marcaram presença estavam os atores mirins João Guilherme Fonseca, Pedrinho Mello, Manu Fernandes, Vittória Seixas, Clara Galinari e Matheus Dantas, todos acompanhados por seus pais, é claro. Quem também bateu ponto por lá foram a influenciadora Jade Seba com o marido Bruno Guedes e o filho Zion, Bernardo Mesquita com o filho Bento, Márcio Kieling e sua mulher Jaqueline Fernandez com o filho Lucas, além de Matheus, ex-marido de Fernanda Gentil com o filho Gabriel, fruto do relacionamento com a apresentadora do 'Se Joga'.







Veja fotos dos convidados no 'Camarotinho':