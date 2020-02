Vigilância Sanitária retorna ao Sambódromo neste sábado

Rio - A terceira e última fase da Operação Carnaval da Subsecretaria de Vigilância Sanitária da Prefeitura do Rio acontece neste sábado, dia do Desfile das Campeãs, quando os técnicos retornam à Sapucaí para novas inspeções e mais ações de orientação ao público. De acordo com a própria Vigilância Sanitária, eles vão conferir ainda se nos pontos que apresentaram irregularidades as exigências sanitárias foram cumpridas.

A Vigilância manterá também as atividades educativas feitas durante todo o carnaval no estande no Setor 7, onde 568 pessoas de 15 a 59 anos (entre a força de trabalho do Sambódromo e foliões) foram vacinadas contra o sarampo por uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde que estará de novo no espaço com o serviço das 17h às 23h.



Nos cinco dias oficiais de folia, 73 técnicos fiscalizaram o Sambódromo e entorno (incluindo Terreirão, Presidente Vargas e Terreirinho). Neste período, foram feitas 387 inspeções, com 118 infrações aplicadas. Somente na área da Passarela do Samba foram 306 vistorias, com 49 infrações, a maioria por falta de licença sanitária.

Também foram coletadas 65 amostras de produtos para análise, cinco delas uma bebida que pode ser a causa da intoxicação em foliões de um bloco que desfilou domingo (23), na Zona Sul. Nos blocos, a maioria das multas também foi por falta de licença sanitária.

Do total das 69 multas, 62 foram por falta da licença, sendo 45 aplicadas em ambulâncias e 17 em veículos de alimentos. As demais foram três por falta de documento obrigatório dos veículos, três por equipe incompleta e uma por ausência de posto médico.



No comparativo com o mesmo período de 2019, o número de vistorias no Sambódromo e entorno foi cerca de 30% menor, com o percentual em relação às multas ficando em 31% a menos que o ano passado, quando foram registradas 71 infrações no local. Os números são resultado da ampliação da estratégia adotada em 2019: ampliar as inspeções prévias, que este ano começaram 44 dias antes do carnaval, em 8 de fevereiro.



"Com a experiência do quarto carnaval realizado por nossa gestão, não temos dúvidas que as prévias são fundamentais para a redução de irregularidades. Por isso, aumentamos em quase 60% as inspeções antes do evento em si, saltando das 848 prévias em 2019 para 1.554 este ano, e ampliamos em mais de 40% a nossa fiscalização em blocos, destaca a médica-veterinária Márcia Rolim, desde janeiro de 2017 subsecretária de Vigilância Sanitária do Rio.