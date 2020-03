Desfiles das campeãs com anúncios de renovações e enredos

Rio - Debaixo de chuva durante toda noite o Sambódromo da Marquês de Sapucaí recebeu as seis primeiras colocadas do Grupo Especial no Carnaval 2020. A noite começou com a Estação Primeira de Mangueira e terminou com a Viradouro, a grande campeã deste ano.



O Sambódromo ficou lotado para a última noite do Carnaval 2020. E, como sempre, os desfiles das campeãs foram reservados para os anúncios de chegadas e partidas nas agremiações. Duas escolas anunciaram a renovação com seus carnavalescos: a Vila Isabel segue com Edson Pereira e o Salgueiro acertou a permanência de Alex de Souza.



A surpresa da noite foi o anúncio do enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel para 2021. Segundo o presidente, a verde e branco da Zona Oeste terá tema afro, mas com patrocínio de uma empresa de azeite. Ele não revelou se o carnavalesco Jack Vasconcelos segue para o ano que vem.

Mesmo sem estar presente no Sambódromo o Paraíso do Tuiuti foi notícia com a saída de mestre Ricardinho e a chegada de mestre Marcão, que durante anos comandou a bateria Furiosa do Salgueiro e estava no carnaval de São Paulo.



Agora, as escolas de samba aguardam as justificativas das notas dos jurados, que devem sair no fim de março ou início de abril. Enquanto isso é hora de troca-troca entre as escolas e a busca pelo enredo para a folia de 2021.