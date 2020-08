Simony é coroada rainha de bateria e rebate críticas: 'Menos mimimi'

Rio - Simony , de 44 anos, foi coroada rainha de bateria da escola de samba paulista Unidos do Peruche, na noite deste sábado. A cantora esteve na quadra da agremiação, onde recebeu a faixa e a coroa. Simony também mostrou todo seu samba no pé sambando ao lado dos integrantes da escola.

No entanto, Simony foi criticada por tirar a máscara de prevenção ao coronavírus para sambar. A cantora rebateu as críticas no Instagram. "Tirei a máscara apenas para receber a coroa e para sambar um pouco lá na frente. Depois, eu coloquei a máscara de novo. Então, vocês não venham dizer que eu sou irresponsável, que não me importo com tanta gente que morre", disse.

"Menos mimimi. Antes de julgar as pessoas. Eu ando com meu produto, eu espirro no pé, em mim e quem estiver perto. Não venha dizer que sou irresponsável, porque não sou. Eu não saio de casa para nada. E vim simplesmente cumprir um papel que tinha que cumprir, com toda a segurança", completou.

Ela também ressaltou que todos no evento estavam usando máscara. "Não vou levar doença para os meus filhos. E todo mundo que estava ali estava de máscara. Então menos, não venha querer falar coisas que vocês não sabem. Inclusive, antes de ontem fiz o teste da Covid, e eu sempre faço teste porque tenho filho pequeno, tenho uma mãe e, claro, ninguém pode pegar essa doença".

Por fim, ela sinalizou que tem feito testes contra o coronavírus. "Vivo fazendo testes. Vou juntar todos os meus testes e mostrar para vocês. Mesmo que eu não tenha, eu tenho que usar máscara para me proteger. E eu sempre uso máscara. Pelo amor de Deus não venha com mimimi. Não sou uma pessoa irresponsável", finalizou.