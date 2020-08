Império Serrano realiza live para apresentar nova logomarca e identidade visual

Rio - Em processo de resgate e reconstrução, a escola de samba Império Serrano vai realizar uma live em sua TV Oficial, nesta quarta-feira (19), a partir das 20h, para apresentação da nova identidade visual e logomarca modernizada. A programação contará com a presença da professora, pesquisadora e escritora Rachel Valença, além da participação do carnavalesco Milton Cunha e do jornalista imperiano Carlos Gil.



A transmissão ao vivo apresentará a nova logomarca do Reizinho de Madureira, com suas aplicações, variações e proposta de reforma de toda a quadra que será adequada à nova identidade visual. A apresentação será exibida pela TV Império Serrano no youtube.