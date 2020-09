Portela vai promover feijoada delivery neste sábado

Rio - Em tempos de pandemia, a Portela se reinventa novamente para dar a chance de sócios, torcedores e admiradores matarem um pouquinho da saudade do clima da quadra, que não recebe eventos desde março. Neste sábado, data em que aconteceria a Feijoada da Família Portelense, a escola vai oferecer, pela primeira vez na história, o tradicional prato, com opções de combos bem especiais. Só que dessa vez, a feijoada será delivery. A retirada também poderá ser feita na quadra (Rua Clara Nunes 81, Madureira).



Para encomendar a feijoada, basta acessar antecipadamente o site www.sociosdaportela.com.br/feijoada e fazer o pedido. Além da feijoada, o cliente receberá uma lata de cerveja Praya e um corpo personalizado da Portela. Há, ainda, a opção da promoção que inclui a recém-lançada Caipirinha da Portela. Sócios têm 5% de desconto no valor de cada combo. Os combos são limitados.



Pioneira no carnaval, a Feijoada da Portela acontece desde 2003, sempre acompanhada de shows com grandes nomes do samba e da MPB.

Serviço:

Feijoada da Portela em Casa

Importante: Todos os pedidos devem ser feitos antecipadamente pelo site www.sociosdaportela.com.br/feijoada

Vendas somente até dia 3/09 (quinta-feira)



A entrega será neste sábado, dia 5 de setembro, nos seguintes bairros:

- Região Central do Rio de Janeiro

- Zona Sul

- Zona Norte (Tijuca, Grajaú, Maracanã, Vila Isabel e São Cristóvão)

- Madureira e bairros adjacentes (Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Rocha Miranda, Marechal Hermes, Turiaçu, Vaz Lobo, Campinho Vila Valqueire, Praça Seca, Cascadura, Piedade, Quintino, Abolição, Pilares, Engenho de Dentro e Méier)

Preços:

Combo 1 (retirada na quadra): R$ 45 (feijoada + lata de cerveja Praya 269 ml + copo da Portela)

Combo 1 (delivery): R$ 45 (feijoada + lata de cerveja Praya 269 ml + copo da Portela)



Combo 2 (retirada na quadra): R$ 70 (feijoada + Caipirinha da Portela 250ml + lata de cerveja Praya 269 ml + copo da Portela)

Combo 2 (delivery): R$ 70 (feijoada + Caipirinha da Portela 250ml + lata de cerveja Praya 269 ml + copo da Portela)



O valor do frete (R$ 10) não está incluso. Pagamento: cartões de crédito.