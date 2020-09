Milton Cunha debate crise das Escolas de Samba do Rio de Janeiro em live

Rio - O carnavalesco Milton Cunha recebe o documentarista Valmir Moratelli em live no domingo (13), a partir das 20h30, no Instagram. O bate-papo é sobre o longa-metragem dirigido pelo convidado “30 Dias - Um Carnaval entre a alegria e a desilusão” (teaser), que descortina a crise política, ideológica e financeira por qual as Escolas de Samba atravessam no Rio de Janeiro.



O audiovisual está em circuito de exibição no canal de TV por assinatura Prime Box Brazil entre setembro (dia 13 às 18h45 / dia 22 às 06h45 / dia 30 às 18h45) e outubro (dia 9 às 0h, dia 24 às 22h e dia 31 às 06h40). A classificação indicativa é 12 anos.



SERVIÇO

Live Milton Cunha e Valmir Moratelli

Quando: 13 de setembro, às 20h30

Instagram: @miltoncunhaoficial e @vmoratelli