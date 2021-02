Bloco Fogo e Paixão celebra Carnaval 2021 virtualmente Divulgação

Rio - Em decorrência do agravamento da pandemia de Covid-19, o Carnaval de rua do Rio de Janeiro está proibido em 2021. No entanto, a folia não passará despercebida pelo menos para o bloco Fogo e Paixão, que se reúne virtualmente, neste domingo, às 10h. O encontro vai ser transmitido pelo Instagram do bloco (@blocofogoepaixao) e organizadores prometem muita música brega.

Em 2020, o "Fogo e Paixão" completou 10 anos de desfile nas ruas do Rio. Eles são conhecidos por arrastar multidões pelo centro da cidade ao som de muita música brega. O saudoso Wando, que dá nome ao bloco, Reginaldo Rossi, Sidney Magal, Fagner e outros nomes dão tom ao bloco carioca.