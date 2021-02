Museu do Samba Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 14:30 | Atualizado 09/02/2021 14:34

O Museu do Samba vai promover um ato simbólico em defesa do Carnaval e da cultura popular, nesta sexta-feira (12), às 10h, na porta da sede da instituição, na Mangueira. Com a presença de personalidades do samba, o encontro será uma espécie de "abertura" do carnaval na cidade, uma vez que a festa foi cancelada pelas autoridades em decorrência da pandemia.



A cerimônia contará com um pequeno grupo de nomes importantes para a folia, como o compositor Tiãozinho da Mocidade, a gestora cultural Gracy Mary Moreira (bisneta de Tia Ciata) e a fundadora do Museu do Samba, Nilcemar Nogueira.

"Nossa ideia é celebrar a cultura do samba e do carnaval na data em que o Rei Momo estaria recebendo as chaves da cidade. Não será uma festa, e sim um ato de sambistas, em que iremos homenagear as vítimas da Covid-19 e exaltar a tradição carnavalesca do Rio de Janeiro, reverenciando nossos valores ancestrais. Chegamos a sugerir para a prefeitura fazer um ato simbólico na Sapucaí, sem público obviamente, mas não foi possível. Então faremos na porta do Museu", explica Nilcemar.



Vale ressaltar que a cerimônia, que não terá presença de público, vai ser realizada seguindo todos os protocolos sanitários de segurança.