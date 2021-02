Preta Gil comandará Baile Virtual de Carnaval nesta sexta-feira Felipe Panfili / Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 10:00 | Atualizado 11/02/2021 15:04

Rio - Este ano, por conta da pandemia de coronavírus, o Carnaval precisará ser diferente. Mas isso não quer dizer que não vai ter Carnaval. Os foliões poderão contar com um "Baile Virtual", promovido pela SulAmérica, que está comemorando seus 125 anos de história. O e-Carnaval SulAmérica será transmitido dia 12 de fevereiro, sexta-feira, a partir de 18h no canal da SulAmérica no YouTube e nos canais 500 e Like da Claro TV. O evento vai contar com grandes nomes, como Preta Gil, Péricles, Bell Marques e Jota Quest.

A programação mesclará repertórios de diferentes estilos em apresentações transmitidas de diversas regiões do país. No alto do Morro da Urca, no Bondinho Pão de Açúcar, cartão postal de uma das principais capitais da folia no país, o Rio de Janeiro, Preta Gil volta a cantar seu repertório de Carnaval e também se prepara para apresentar a festa como mestre de cerimônia.

Há 12 anos à frente de um dos maiores blocos do Brasil, Preta Gil entende do assunto. A cantora estará acompanhada por colegas que animarão a festa direto de seus estados. De Salvador, na Bahia, outro polo do Carnaval brasileiro, Bell Marques trará todo o axé baiano. De São Paulo, que nos últimos anos entrou definitivamente para o grupo das cidades mais procuradas pra curtir o carnaval de rua, o cantor Péricles dá o tom do samba, ingrediente indispensável deste momento. O Brasil é plural e sua música tem muitos tons, assim o pop marcará presença com o Jota Quest, a maior banda do gênero, direto de Belo Horizonte.