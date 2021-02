Por O Dia

Publicado 12/02/2021 15:14 | Atualizado 12/02/2021 18:37

O Museu do Samba promoveu um ato simbólico de "abertura do carnaval" na manhã desta sexta-feira (12), na sede da instituição, na Mangueira. O encontro celebrou a tradição carnavalesca na cidade, homenageou vítimas da Covid-19 e cobrou socorro para os trabalhadores da cadeia produtiva da folia. Aos 96 anos, Nelson Sargento, baluarte e presidente de honra da Estação Primeira de Mangueira, roubou a cena com sua presença e emocionou a todos ao relembrar canções imortais de sua autoria.





Participaram o ato também a fundadora do Museu do Samba, Nilcemar Nogueira; o compositor e membro do Conselho Deliberativo da instituição, Tiãozinho da Mocidade; as produtoras culturais Gracy Moreira, Geisa Ketti e Selma Candeia; quatro baianas de agremiações do Grupo Especial e do Acesso, além de um ritmista da Mangueira.O grupo iniciou o ato cantarolando o clássico "O Morro Não Tem Vez", de Vinicius de Moraes e Tom Jobim. Em seguida, os convidados lembraram canções antológicas como "A Voz do Morro", do portelense Zé Ketti, e "Agoniza, Mas Não Morre" e "Cântico à Natureza", ambas de Nelson Sargento.Ao comentar o cancelamento do carnaval, o bamba mostrou-se esperançoso. "Todos nós estamos um pouquinho tristes por não ter desfile, mas foi melhor assim. Temos que estar todos vacinados para fazermos um grande carnaval em 2022", disse o compositor, que já tomou a primeira dose da vacina.Após uma singela homenagem às vítimas da Covid-19, o ato exaltou a ancestralidade, destacou a importância da resistência cultural do samba e cobrou mais atenção das autoridades para os trabalhadores do setor."Sugerimos à prefeitura a realização de um ato oficial, mas não foi possível. Então decidimos fazer o nosso, porque o Museu do Samba simboliza resistência e representa um quilombo em defesa do samba e da cultura popular. Não iremos deixar o samba morrer. E é fundamental que sejamos acudidos e lembrados neste momento difícil de pandemia. Não podemos ser lembrados apenas no momento de festa. Temos que pensar na cadeia produtiva de trabalhadores do carnaval. O carnaval movimenta mais de R$ 5 bilhões para a cidade. A questão é, quem se beneficia com isso? Precisamos fazer essa reflexão. Por isso, decidimos fazer o ato, homenageando as vítimas da Covid-10, saudando nossa ancestralidade e pedindo socorro para os trabalhadores do carnaval", analisou Nilcemar Nogueira, fundadora do Museu do Samba.Filha de Zé Ketti, Geisa Ketti fez coro: "Lutamos por políticas públicas adequadas às nossas demandas. Tudo para o povo do samba e para o povo preto é muito difícil, sempre precisa de sacrifício para acontecer. Nossa voz praticamente não ecoa, por isso estamos sempre lutando para políticas culturais de verdade."Tiãozinho da Mocidade, cinco vezes campeão de samba-enredo na Verde e Branco da Zona Oeste, contou que tenta deixar a tristeza de lado fazendo planos para o próximo ano. "O samba é resistência. Sempre foi assim! Quero poder tomar logo a vacina para ficar em paz. Desejo o mesmo para todo o Brasil. Ainda temos muita coisa para fazer pelo samba e pelo carnaval", disse o compositor, que terá sua biografia lançada em breve pela Uerj.O encerramento do ato foi ao som de "Não Deixe o Samba Morrer", sucesso do repertório da cantora Alcione.