Malu Torres comemora retorno à Marquês de Sapucaí Diego Mendes

Publicado 28/03/2022 17:00

Rainha da bateria do Acadêmicos do Sossego, Malu Torres participou do ensaio técnico da agremiação na Marquês de Sapucaí. A majestade da Swing da Batalha comemorou o retorno ao Sambódromo após o período de dois anos devido a pandemia.

A frente da bateria do Mestre Laion, Malu optou por um look preto com cristais assinado pelo estilista Luis Fernando Gomes. Apesar da estreia no cargo, não é a primeira vez que a beldade atravessa a Marquês de Sapucaí.

- No último carnaval estive neste palco sagrado como musa e poder voltar agora como Rainha de Bateria é uma honra. Fizemos um grande ensaio e com certeza faremos um grande desfile no dia 20 de abril. A bateria Swing da Batalha virá em busca da nota máxima- revelou Malu.

Malu será a última rainha de bateria a desfilar na Marquês de Sapucaí na primeira noite de apresentações da Série Ouro. A Sossego tem como enredo "Visões Xamânicas"