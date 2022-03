Apostando em um look diferente do habitual, Juarez participou do ensaio vestido de índio - Diego Mendes

Publicado 28/03/2022 17:12

Juarez Souza, rei de bateria da Acadêmicos do Sossego, foi a sensação da Marquês de Sapucaí no ensaio técnico da escola que aconteceu na noite de sábado, 26, ao aparecer caracterizado como um índio guerreiro.

Estreante no posto reinando à frente dos ritmistas da bateria Swing da Batalha, de Mestre Laion, Juarez sambou muito e esbanjou carisma e simpatia durante todo o percurso, chamando a atenção e recebendo muitos aplausos de quem assistia o ensaio da azul e branca.

Apostando em um look diferente do habitual, Juarez participou do ensaio vestido de índio, com uma fantasia vermelha com muitas penas e diversos tipos de sementes.

– Achei que seria legal vir mais produzido para o ensaio, o público merece e a minha escola também. Gosto de inovar e o enredo permite isso. Para o desfile podem esperar algo grandioso, sempre me dedico muito e agora mais do que nunca, quero marcar minha estreia e fazer história na avenida – contou o rei

A Azul e Branco de Niterói levará para a Sapucaí o enredo "Visões Xamânicas", que está sendo desenvolvido pelo carnavalesco André Rodrigues.