Erika Januza brilha no último ensaio técnico da Viradouro na Sapucaí

Rio - Erika Januza deu show de samba no pé e roubou todos os holofotes no último ensaio técnico da Viradouro, na Marquês de Sapucaí, na noite deste domingo. A rainha de bateria da agremiação de Niterói chamou atenção com um modelito dourado e cheio de brilho. Lore Improta, que é musa da Viradouro, também participou do ensaio. Ela escolheu um short jeans e uma blusa branca com pedrarias para desfilar na Avenida.

O Grupo Especial do Carnaval 2022 vai desfilar nos dias 22 e 23 de abril, a partir das 22h. Na sexta-feira, vão passar pela Avenida a Imperatriz Leopoldinense, Mangueira, Salgueiro, São Clemente, Viradouro e Beija-Flor. Já no sábado desfilam Paraíso do Tuiuti, Portela, Mocidade, Unidos da Tijuca, Grande Rio e Vila Isabel. O desfile das campeãs acontecerá no dia 30 de abril.

