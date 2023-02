Bloco Só o Cume Interessa: uma das atrações do fim de semana no Rio - Divulgação / Riotur

Bloco Só o Cume Interessa: uma das atrações do fim de semana no RioDivulgação / Riotur

Publicado 11/02/2023

Rio - Alguns dos blocos mais tradicionais arrastarão uma multidão de foliões para as ruas do Rio de Janeiro neste sábado (11) a uma semana antes do Carnaval. Céu na Terra, em Santa Teresa; Simpatia é Quase Amor, em Ipanema; e o megabloco Chora me liga, no Centro, são alguns deles.

Bloco Chora me liga



Onde: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro

Concentração: 7h

Início: 8h

Final: 12h

Céu na Terra



Onde: Largo dos Guimarães - Santa Teresa

Concentração: 6h30

Início: 7h30

Final: 12h00

Simpatia é quase amor



Onde: Rua Teixeira de Melo, entre Avenida Vieira Souto e Rua Prudente de Moraes - Ipanema

Concentração: 14h

Início: 16h

Final: 19h

Empolga às 9h



Onde: Posto 9 - Ipanema

Concentração: 08h

Início: 09h

Final: 14h

A.R. Come e Dorme



Rua Cerqueira, 40 - Paquetá

Concentração: 16h

Início: 19h

Final: 22h



Afoxé Omo Ifá



Onde: Praça Barão de Drumond - Vila Isabel

Concentração: 17h

Início: 18h

Final: 20h



B.C Batuke de Ciata



Onde: R. Argemiro Bulcão, 64 - Saúde

Concentração: 15h

Início: 16h

Final: 21h



B.C Seu Lagarto Mama



Onde: Rua Visconde de Abaeté, 139 - Vila Isabel

Concentração: 10h

Início: 11h

Final: 16h



Banda Bandida



Onde: Praça Manoel Campos da Paz - Copacabana

Concentração: 14h

Início: 16h

Final: 22h



Banda da Praça da Bandeira



Onde: Praça da Bandeira, 317

Concentração: 15h

Início: 16h

Final: 19h



Banda da Praia da Bica



Praia da Bica, 1191 - Jardim Guanabara

Concentração: 14h

Início: 15h

Final: 19h



Banda de Vila Isabel



Boulevard 28 de setembro, 238 - Vila Isabel (Petisco da Vila)

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 22h



Banda do Tijuca Tênis Clube



Onde: Concentração somente na Rua Abelardo Chacrinha Barbosa - Tijuca

Concentração: 17h

Início: 18h

Final: 22h



Banda Haddock



Rua Haddock Lobo, 342 - Tijuca

Concentração: 15h

Início: 18h

Final: 22h



BC Pinto Sarado



Onde: Travessa Rua Sara, 53 - Santo Cristo

Concentração: 15h30

Início: 17h30

Final: 21h



Blocão da Tijuca



Onde: Praça Saens Pena, Tijuca

Concentração: 9h

Início: 10h

Final: 11h



Bloco Alegria do Sapê



Onde: R Comoropim 188 - Bento Ribeiro

Concentração: 14h

Início: 16h

Final: 20h



Bloco Brasil



Onde: Praça Júlio Noronha - Leme

Concentração: 10h

Início: 12h

Final: 16h

Bloco da Mamadeira



Onde: Redondo do Parque General Leandro, atrás da Rua Lauro Muller 66 - Botafogo

Concentração e início: 16h

Final: 19h



Bloco da Pracinha



Onde: Praça Pio XI - Jardim Botânico

Concentração: 10h

Início: 12h

Final: 13h



Bloco da Praia



Onde: Rua Barros de Alarcão, 464 - Pedra de Guaratiba

Concentração: 18h

Início: 20h

Final: 22h



Bloco das Carmelitas



Onde: Praça Tiradentes - Centro

Concentração: 18h

Início: 19h

Final: 22h



Bloco do Balde Sulacap



Onde: Rua Antônio de Mendonça, 29 - Jardim Sulacap

Concentração: 15h

Início: 16h

Final: 21h



Bloco do Rock



Onde: Praça Tiradentes, Centro

Concentração: 17h

Início: 19h

Final: 21h



Bloco Estratégia



Onde: Largo São Francisco de Paula - Centro

Concentração: 08h

Início: 09h

Final: 14h



Bloco Eu Amo a Lapa



Onde: Arcos da Lapa

Concentração: 18h

Início: 19h

Final: 22h



Bloco Flor de Lis



Onde: Largo São Francisco de Paula - Centro

Concentração: 15hh

Início: 17h

Final: 19h



Bloco Já Comi Pior Pagando



Onde: Rua Leite de Abreu, 10 - Tijuca

Concentração e início: 16h

Final: 22h



Bloco Serrote Afiado



Rua Mário Ferreira, 217 - Engenho da Rainha

Concentração: 15h

Início: 17h

Final: 22h



Bloco Seu Kuka é Eu do Grajaú



Onde: Praça Professor Francisco Daurea - Grajaú

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 22h



Bloco Urubuzada



Onde: Praça Afonso Pena - Tijuca

Concentração: 9h

Início: 11h

Final: 14h



Butano na Bureta



Onde: Rua Senador Furtado, 48 - Maracanã

Concentração: 13h

Início: 14h

Final: 19h





Confraria da Bebidinha



Onde: Rua da Abolição 671 - Abolição

Concentração: 12h

Início: 16h

Final: 18h

Esporte Clube Jardim Guanabara



Onde: Praça da Jerusalém, 33 - Jardim Guanabara

Concentração: 10h

Início: 12h

Final: 14h



Fuzuê... Só alegria pra você !



Rua Chapadinha, 02 - Del Castilho

Concentração: 16h

Início: 18h30

Final: 22h00



GRBC Banda do Pechincha de Jacarepaguá



Onde: Estrada do Pau Ferro 13 - Pechincha

Concentração: 16h

Início: 18h

Final: 22h



GRBC da Saara



Onde: Rua Buenos Aires, Praça do Mascate, Saara - Centro

Concentração:13h

Início: 16h

Final: 21h



Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Ninho das Cobras



Onde: Largo São Francisco da Prainha, 04 - Centro

Concentração: 13h

Início: 14h

Final: 19h



Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Vitória na Guerra de Rocha Miranda



Onde: Rua Rubis, 299 - Rocha Miranda

Concentração: 16h

Início 18h

Final: 20h



IH, é carnaval!



Onde: Avenida Pasteur, 250 - Urca

Concentração: 17h

Início: 19h

Final: 22h



Ilha Encosta



Praça Jerusalém, seguindo pela Praia da Bica até o Farol da Ilha - Jardim Guanabara

Concentração: 15h

Início: 17h

Final: 21h



Infantil Sá Pereira



Rua Capistrano de Abreu 20 - Botafogo

Concentração: 08h

Início: 09h

Final: 13h



Mini Bloco



Onde: Praça Xavier de Brito, Tijuca

Concentração: 08h

Início: 09h

Final: 14h



Parei de beber, não de mentir



Rua Mandina, Praça do Bandolim - Curicica

Concentração: 15h

Início: 16h

Final: 21h



Põe na Quentinha



Onde: Rua Conselheiro Saraiva, 39 - Centro

Concentração: 14h

Início: 15h

Final: 20h

Só o cume interessa



Praça General Tibúrcio - Urca

Concentração: 10h

Início: 13h

Final: 16h



Somos HG



Rua Americo Rocha, 1141 - Honório Gurgel

Concentração: 16h

Início: 17h

Final: 22h



Somos MH



Rua Latife Luvisaro, 20 - Marechal Hermes

Concentração: 16h

Início: 17h

Final: 22h