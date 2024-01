Nicole Bahls é embaixadora do Camarote MAR em terceiro ano consecutivo - Vinny Nunes

Publicado 13/01/2024 17:42

Anfitriã de uma das áreas VIP mais disputadas da Sapucaí, a musa Nicole Bahls volta ao Camarote MAR, que no ano passado chegou a receber um banner seu de quase 10 metros em plena avenida. "O MAR é a minha casa, revejo amigos e vivo o carnaval de verdade. É uma honra estar aqui mais um ano", disse Nicole.



O carnaval começa no dia 9 de fevereiro e Nicole Bahls, uma das musas mais queridas da cena carioca está de volta à Sapucaí pelo terceiro ano consecutivo como embaixadora do Camarote MAR. Looks belíssimos no corpo escultural da atriz e apresentadora, estão garantidos.



"Espero o ano todo pelo carnaval, é a minha época favorita. E o MAR já virou a minha casa da Sapucaí. É a mistura perfeita do carnaval carioca e um grande encontro de amigos. A gente curte os desfiles, dança, se diverte e vai até o amanhecer. É inesquecível e tenho certeza que quem já passou por lá, está contando os minutos para voltar", afirma Nicole.



Paranaense com samba no pé



Além do bronze impecável, o sorriso largo e o samba no pé garantiram à modelo paranaense o título honorário de carioca. Nicole é a cara do carnaval no Rio. Anfitriã de um dos espaços favoritos das celebridades, Bahls faz questão de curtir a festa com todos que passam pelo Camarote.



"Essa é uma das melhores partes do MAR. A experiência é impecável para todos que passam por lá e dá para se jogar na folia com conforto. E o carnaval é a festa mais democrática do mundo, é o momento que a gente pode ser livre e curtir como quiser", disse.



Com a maior varanda da avenida, com 60 metros de frente, e uma das maiores frisas, o MAR fica posicionado exatamente no meio da Passarela do Samba, no setor 6. Além de ser centralizado, é a mesma localização dos jurados, onde todas as alas dedicam uma atenção especial apresentando todos os quesitos, consequentemente ao MAR. Uma experiência inesquecível para quem não quer perder nenhum detalhe dos desfiles. Uma experiência All inclusive com open bar, open food, meeting point, transfer, espaço beleza e um line up de tirar o fôlego.



Camarote MAR

Local: Marquês de Sapucaí, Setor 6



Programação

9/2 (Série ouro) – Mumuzinho, Bloco Areia, Alô Som, Saddam, Rapha Lima e DJ A;

10/2 (Série ouro) – Dilsinho, Naldo, Bloco 442, Raton, João Rodrigo e Chu;

11/2 (Grupo especial) – Ferrugem, Bangalafumenga, Bruna Lennon, Cix e Giordanna;

12/2 (Grupo especial) – Buchecha, Barão Vermelho, Suel, Marcelinho da Lua;

17/2 (Desfile das Campeãs) – Simone Mendes, SIBC, Bateria da Viradouro, DJ RV e Diskover.