Valeria Valenssa com o carnavalesco da União de Maricá, André Rodrigues - Vinicius Lima

Publicado 23/01/2024 08:45 | Atualizado 23/01/2024 08:46

Rio - O barracão da União de Maricá recebeu uma visita especial nesta segunda-feira (22). A ex-modelo Valeria Valenssa, que fez história como a personagem Globeleza, foi conhecer um pouco da construção das alegorias da escola, no bairro de São Cristóvão, acompanhada do prefeito maricaense Fabiano Horta e da primeira-dama Rosa Horta.

O carnavalesco André Rodrigues foi o responsável por apresentar o projeto da escola para o próximo desfile, além de explicar ponto a ponto do enredo “O Esperançar do Poeta”, uma grande homenagem ao ato de compor e que tem Guaracy Sant’anna, o Guará, como fio condutor. Encantada com o que viu, Valeria Valenssa destacou o sentimento que a agremiação pretende passar:

"É um enredo fantástico. Maricá está chamando o mundo para que volte a sonhar, ter esperança e fé. É isso que vejo de uma forma muito simples. Eu me sinto uma filha de Maricá, pois meus pais moram na cidade, então é um local que tenho muito carinho. Com certeza o povo maricaense será representado de maneira brilhante por esta agremiação tão jovem, mas que tem se mostrado muito madura e estruturada", disse Valeria, que está confirmada no desfile da escola.

A agremiação tem mais um ensaio de rua programado para sexta-feira (26), a partir das 19h, na Passarela do Samba Adélia Breve, no Centro do município. Maricá vai estrear na Sapucaí, sendo a sexta a desfilar na sexta-feira, 9 de fevereiro, pela Série Ouro.