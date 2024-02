Paola de Oliveira, Rainha do Bloco - Renan Areias/Agência O Dia

Rio - O tradicional Bloco Cordão da Bola Preta agitou os foliões na manhã deste sábado (10). Com início às 9h25 na Rua Primeiro de Março e fim na Avenida Presidente Antonio Carlos, na Zona Central do Rio, a banda animou a todos com tradicionais marchinhas e abriu o fim de semana de Carnaval em grande estilo.

O presidente do bloco, Pedro Ernesto Marinho, falou ao DIA sobre o evento que marca o início do sábado de Carnaval: "Muita alegria, o coração exultante por atingir mais um objetivo, mantendo no alto o pendão do Cordão da Bola Preta. Seguindo a lição que os mais velhos ensinaram, enquanto Deus me der saúde e disposição, será uma alegria muito grande colocar o nosso desfile na rua porque é um acontecimento esperado por todos os cariocas, cidades vizinhas e turistas", disse.

Ele também ressaltou como o bloco consegue sua visibilidade, mesmo tendo mais de 100 anos: "É a tradição, a longevidade. As pessoas, que às vezes têm cabelo branco, brincavam no Bola Preta lá atrás. Então, elas fazem questão de trazer os filhos, netos, bisnetos para mostrar o que é o Carnaval no Rio de Janeiro", declarou.

A tradição é centenária. Muitas pessoas usaram fantasias temáticas em referência ao bloco. Roseli, de 58 anos, confirma que é presença em todos os anos: "Já viemos em vários Cordões da Bola Preta, há pelo menos mais de 15 anos. Fãs de carteirinha! Este é a tradição da abertura do Carnaval”. Ela e o marido, Altamir, 67, estavam preparados para lidar com o calor, pois levaram uma mochila com várias cervejas dentro. "A gente já vem todo equipado". Eles fizeram elogios à segurança, que fez revista nas áreas de acesso ao bloco e apreendeu objetos cortantes

As pessoas mais novas também aproveitam para conhecer o bloco mais antigo do Rio de Janeiro. Beatriz, 26 anos, é uma delas: "É o meu primeiro Bola Preta. Expectativa em viver o Carnaval esse ano, vamos com tudo!". Ela já tinha ido em outros blocos no Pré-Carnaval, mas entregará tudo no restante da folia: "As minhas festas de verdade começam hoje!".

Presença carimbada no Cordão da Bola Preta, Neguinho da Beija-Flor, padrinho do bloco, esteve junto à banda. Em entrevista ao DIA, ele expressou sua alegria: "Eu sou do Bola Preta antes de ser da Beija-Flor. Eu comecei neste bloco em 1973 e fui para a Beija-Flor em 1975. Depois da Elizeth Cardoso, eu sou praticamente o mais antigo", afirmou.

Thai Rodrigues estreia como Musa 2024 do bloco. Ainda fazem parte da corte a madrinha Maria Rita, a musa da banda Emanuele Araújo, a porta-estandarte Leandra Leal, a rainha Paolla Oliveira, Rainha e a musa do centenário Mirian Duarte, Musa do Centenário. Ainda completam a corte as Musas 2024 Adeline Gervásio, Elaine BR e Taissa Marins.

A cantora e atriz Emanuelle Araújo é Musa da Banda desde 2023 e expressou sua alegria: “Muito orgulho, muita honra! Esse bloco centenário, com esses músicos que tocam há décadas nesta banda. Já é meu segundo ano como a musa oficial da banda. É a melhor forma pra baiana aqui comemorar 20 anos estando no Rio de Janeiro”, disse.

Thai Rodrigues mostrou sua felicidade em estrear como Musa do Cordão da Bola Preta em 2024 . "Muita emoção, um bloco tão tradicional e representativo da nossa cultura”, afirmou.



O Cordão da Bola preta foi fundado em 31 de dezembro de 1918 e é o bloco mais antigo em atividade no Brasil, completando 105 anos no último dia de 2023. Com um público médio de milhões de pessoas a partir de 2011, antes do período da pandemia.



O Bola Preta leva as ruas esse ano o tema "Cuidar é Amar" e destaca a importância da preservação do meio ambiente e a importância da sustentabilidade.

Leandra Leal e Maria Rita não desfilam no Bola Preta neste Carnaval

Em suas redes sociais, a atriz Leandra Leal fez um post emocionante sobre a sua ausência no Bloco Cordão da Bola Preta. De acordo com ela, foi uma "escolha por compromissos profissionais".

"É a primeira vez que não vou num desfile do bola desde os meus 18 anos. Meu estandarte entrego a quem puder levar mas ano que vem eu volto. Ano que vem eu volto com mais força e alegria, pronta para carregar meu estandarte e me perder nas ruas depois do Bola, porque depois do Bola eu saio do desfile e me perco e vivo as histórias mais mágicas que ouvia na infância."







A madrinha Maria Rita também não pode comparecer ao Bloco. De acordo com sua assessoria, por motivos de conflitos com a agenda profissional. Musa das musas da corte, Selminha Sorriso não esteve presente, pois está se concentrando para o desfile da Beija-Flor, na Sapucaí.