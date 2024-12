Famosas surgem deslumbrantes no último dia de comemoração do Dia Nacional do Samba - Reprodução / Instagram

Publicado 02/12/2024 09:19 | Atualizado 02/12/2024 09:42

Rio - O Dia Nacional do Samba, celebrado nesta segunda-feira (2), ganhou a última noite de comemoração no Rio no domingo (1º), na Cidade do Samba, Zona Portuária. A celebração contou com shows e minidesfiles de escolas do Grupo Especial, em que várias famosas surgiram deslumbrantes.

A Grande Rio, uma das escolas que desfilaram, contou com um time de beldades. A rainha de bateria Paolla Oliveira atravessou a avenida com toda a sua beleza. Através do Instagram, a atriz mostrou detalhes do visual escolhido, repleto de penas de araras, destacando que não são de origem animal. A Grande Rio, uma das escolas que desfilaram, contou com um time de beldades. A rainha de bateria Paolla Oliveira atravessou a avenida com toda a sua beleza. Através do Instagram, a atriz mostrou detalhes do visual escolhido, repleto de penas de araras, destacando que não são de origem animal.

"Salve Arara Cantadeira. Abrindo caminho para as princesas turcas, suas magias e feras! Hoje é o dia da cabocla Mariana, nossa arara encantada que ajuda os perdidos, falante mas cautelosa no que diz, aprende as gírias do mundo… A mina é cocoriô! Viva todo esse encantamento que a Grande Rio começa a apresentar de corpo e alma. OBS: as penas são fake [falsas]", escreveu Paolla.



A ex-BBB Alane Dias é uma das musas da mesma agremiação, que vai homenagear o Pará no Carnaval de 2025 com o enredo "Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós". Na mesma rede social, a paraense contou quais foram as inspirações para a fantasia, com vários frascos de perfumes. "O look representa os perfumes atrativos do Mercado Ver-o-Peso em Belém do Pará, foi produzido lá mesmo. Eles são super tradicionais, feitos com ervas para diferentes finalidades. Escolhi as cores verde e vermelho para representar a Grande Rio".



Outra participante da edição 24 do "Big Brother Brasil", da TV Globo, que também integra o time de musas da Grande Rio é Isabelle Nogueira. A dançarina chegou ao evento acompanhada do noivo, Matteus Amaral. Ela apostou em um vestido e acessórios dourados para caiu no samba.



A rainha da Mocidade Independente de Padre Miguel, Fabíola Andrade surgiu deslumbrante no minidesfile. Ela apostou em uma fantasia que simboliza estrela, o ícone da agremiação. As influenciadoras Tati Minerato e Erika Schneider, musas da escola, também abrilhantaram a Cidade do Samba.



A cantora Wenny, musa da Portela, chegou ao evento com uma fantasia com elementos de "Coração de Estudante", música de Milton Nascimento, já que a agremiação irá homenagear o artista no desfile de 2025.



Outra rainha de bateria que encantou o público, dessa vez do Paraíso do Tuiuti, foi Mayara Lima. Ela usou uma fantasia totalmente dourada, remetendo ao ouro. Além disso, trocou gestos de carinho com Paolla durante o desfile. O cantor Xande de Pilares completou a programação, animando o público do evento.