Imperatriz Leopoldinense retoma os ensaios na Rua Euclides Faria, em Ramos, neste domingo, ás 16h - Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2025 13:06

Rio - A programação de Carnaval já começou no Rio! Vinte e nove blocos de rua estão espalhados entre o Centro, Lapa e Zona Sul, neste sábado (4), e domingo (5). De cortejos consagrados ao ensaio da Imperatriz Leopoldinense, o que não falta é agenda para os foliões neste fim de semana. Confira a programação:

Sábado



15h - Oficina do Desliga da Justiça convida Fogo e Paixão

Concentração: Centro do Rio

15h - Ilha do Amor com Fica Comigo

Concentração: Centro do Rio



Domingo

9h - O Baile Todo

Concentração: Buraco do Lume



9h - Não Monogamia Gostoso Demais

Concentração: Bolsa de valores - Praça XV

10h - Girô Bloco

Concentração: Praças Paris



10h - Toques para Odudua

Concentração: Bolsa de Valores praça XV

10h - Nosso Bloco

Concentração: Rua do Rosário, 24 (Casa de Cultura Volta do Mundo)



10h - Butano na Bureta

Concentração: Rua do Mercado, 23 (Bar Kamikaze)

11h - Bloco Percussaça

Concentração: Rua do Mercado, 23 (Bar Kamikaze)



11h - Bloco te devoro

Concentração: Praça XV

11h30 - Bloco do Zeca

Concentração: Bolsa de Valores - Praça XV



12h - Bloco Encantados

Concentração: Alerj



12h - Calcinhas Bélicas

Concentração: Praça XV

12h - Batuquebato

Concentração: Rua do Mercado, 23 (Bar Kamikaze)



12h - Bloco dos Inconfidentes

Concentração: Rua do Rosário, 24 (Casa de Cultura Volta do Mundo)

13h - Bateria Insana

Concentração: Bolsa de Valores Praça XV



13h - Lança Perfume

Concentração: Praça XV

13h - Que pena amor

Concentração: Rua do Mercado, 23 (Bar Kamikaze)



14h – Lambabloco

Concentração: Rua do Mercado, 23 (Bar Kamikaze)



14h - Ordinários Elétricos

Concentração: Rua Sacadura Cabral, 57 (Bar Área 42)

14h - Orquestra Circônica

Concentração: Praça XV



15h - Bloco Estratégia

Concentração: Rua do Rosário, 24 (Casa de Cultura Volta do Mundo)



15h - Marimbondo não respeita

Concentração: Praça XV

15h - Bloco da Balanço

Concentração: Rua do Mercado, 23 (Bar Kamikaze)



15h - Caramuela

Concentração: Arco do Teles



16h - Os Biquínis de Ogodô convidam as sungas de Odara

Concentração: Praça XV

16h - Traz A Caçamba

Concentração: Rua do Mercado, 23 (Bar Kamikaze)



16h - Sinfônica Ambulante

Concentração: Aterro do Flamengo - Quiosque Zeronove

16h - Ensaio de Rua G.R.E.S Imperatriz Leopoldinense

Concentração: Rua Euclides Faria, Ramos