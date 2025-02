O grupo vai levar para a Intendente Magalhães o enredo "Carnaval para gringo ver" - Divulgação

Publicado 25/02/2025 17:41

Rio - A Vizinha Faladeira, tradicional escola de samba do Rio, vai realizar, nesta quarta-feira (26), o último ensaio de quadra, no Santo Cristo, na região central. Este ano, o grupo vai levar para a Intendente Magalhães o enredo "Carnaval para gringo ver", de autoria do carnavalesco Marcus Ferreira, que promete agitar os foliões.

Uma das mais antigas escolas do Rio, a Vizinha Faladeira foi a primeira campeã do carnaval carioca, em 1937. Durante o evento, será realizado um sorteio de fantasias para os participantes. Quem quiser concorrer, basta acessar este link.

A festa começará às 20h, na Rua Nabuco de Freitas, 19, no Santo Cristo. Demais informações sobre o evento pelo número (21) 99161-7734.