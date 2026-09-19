Samba 7, de Moacyr Luz e Cia, venceu disputa na União de MaricáReprodução/Instagram
União de Maricá divulga samba-enredo para 2027
Agremiação vai estrear no Grupo Especial com homenagem a Darcy Ribeiro
Homenagem
União de Maricá divulga samba-enredo para 2027
Agremiação vai estrear no Grupo Especial com homenagem a Darcy Ribeiro
Imperatriz Leopoldinense define samba-enredo
Agremiação de Ramos levará para avenida em 2027 o enredo 'A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia'
Brunna Gonçalves segue como musa da Grande Rio
Dançarina chegou na agremiação em setembro de 2025 após desligamento da Beija-Flor de Nilópolis
Vídeo: Rainha de bateria, Anitta samba muito na Grande Rio
Cantora esteve na quadra da agremiação, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (16); coroação ocorre neste domingo (20)
Vila Isabel divulga samba-enredo
Após reunião, a agremiação, do Grupo Especial, decidiu seguir com a composição de Martinho da Vila, Evandro Bocão e André Diniz
Unidos da Tijuca e Salgueiro definem samba-enredo
Escolas de samba do Grupo Especial, assim União da Ilha e Porto da Pedra, da Série Ouro, deram um importante passo rumo ao Carnaval 2027
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