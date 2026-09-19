Samba 7, de Moacyr Luz e Cia, venceu disputa na União de Maricá - Reprodução/Instagram

Samba 7, de Moacyr Luz e Cia, venceu disputa na União de MaricáReprodução/Instagram

Publicado 19/09/2026 14:37

A União de Maricá escolheu na madrugada desta sábado (19) o samba-enredo para a estreia no Grupo Especial no Carnaval de 2027. O samba 7, parceria de Moacyr Luz e Cia, será o responsável por contar o enredo "Utopia Brasil: Darcy Ribeiro" na Marquês de Sapucaí.

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"Depois de uma noite de muita emoção, torcida e samba na ponta da língua, chegou a hora de comemorar essa escolha que agora passa a fazer parte da nossa história. É hora de começar a preparar o coração porque o samba campeão já tem um destino: o Grupo Especial!", anunciou o perfil oficial.

Rayane Dumont, rainha de bateria da União de Maricá, caprichou na fantasia para a grande decisão. "Eu trouxe comigo uma representação inspirada na Festa do Divino Espírito Santo, manifestação de fé e tradição que faz parte da riqueza cultural de Montes Claros, terra que guarda parte importante da história de Darcy Ribeiro. Que a força do Divino e a essência de Darcy Ribeiro sigam iluminando nossa caminhada", afirmou.

Neste ano, a escola de samba foi a vencedora da Série Ouro e conquistou o acesso ao Grupo Especial com o enredo "Berenguendéns e Balagandãs", que retratou a história da joalheria produzida por negros no Brasil. A União de Maricá vai abrir os desfiles na Marquês de Sapucaí no domingo de Carnaval, dia 7 de fevereiro.

Homenagem



A revelação do enredo foi feita nas redes sociais do prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT). "Minha gente, o Darcy Ribeiro sonhou um Brasil grande, justo e feito para o seu povo! Um Brasil que investe em educação, cultura e oportunidades. Que emoção vai ser ver a escola que sou patrono levar esse pensamento para a Sapucaí, justamente na estreia do Grupo Especial", anunciou.

O político destacou a importância do homenageado. "Darcy acreditava que o povo brasileiro era a nossa maior riqueza. E é esse povo que vai desfilar na avenida com a União de Maricá! A 'Utopia Brasil' é um convite para sonhar com um país melhor e lutar para construí-lo todos os dias! Vamos fazer história na Sapucaí mais uma vez!"