Viviane Araújo compartilhou registros de noite de ensaio no Salgueiro - Reprodução / Instagram

Viviane Araújo compartilhou registros de noite de ensaio no SalgueiroReprodução / Instagram

Publicado 11/10/2026 14:02





Já na quadra, Viviane surgiu abraçada ao amado em outra publicação. A imagem foi acompanhada da marcação ao perfil da artista e da declaração "Te amo", seguida de um coração vermelho.



A noite também movimentou as redes sociais do Salgueiro. A escola publicou um vídeo do Maculelê Salgueiro durante uma apresentação dedicada a Xangô. "É força, é poder, do Alafim de Oyó", dizia a legenda. "Nosso @maculele_salgueiro saudando nosso padroeiro, o Orixá da justiça! Kaô Kabelecile!", acrescentou a agremiação. Viviane Araújo, de 51 anos, compartilhou registros de uma noite no Salgueiro e repostou uma declaração de amor publicada pelo perfil do marido, Guilherme Militão, de 37, com quem tem Joaquim, de 4. Antes de seguirem para a escola de samba , os dois apareceram juntos em um registro acompanhado da mensagem "Partiu Salgueiro".Já na quadra, Viviane surgiu abraçada ao amado em outra publicação. A imagem foi acompanhada da marcação ao perfil da artista e da declaração "Te amo", seguida de um coração vermelho.A noite também movimentou as redes sociais do Salgueiro. A escola publicou um vídeo do Maculelê Salgueiro durante uma apresentação dedicada a Xangô. "É força, é poder, do Alafim de Oyó", dizia a legenda. "Nosso @maculele_salgueiro saudando nosso padroeiro, o Orixá da justiça! Kaô Kabelecile!", acrescentou a agremiação.

LEIA MAIS: Alane Dias segue como musa da Grande Rio

O perfil oficial ainda mostrou uma apresentação do Império Serrano na quadra. "E assim foi o show da nossa co-irmã", escreveu o Salgueiro, completando: "Foi lindo, reizinho".

Beija-Flor apresenta musas e muso para 2027



O grupo é composto por Aieny Mendes, Flávia Custódio, Carla Cachoeira, Aline Souza, Raissa de Oliveira, Kloe Libanio, Sabrina Coradini, Thais Ferreira e Cassio Dias. Raissa já ocupou o posto de rainha de bateria da agremiação por 20 anos.



Até então, os cargos de musa e muso que desfilam "no chão" não existiam na Beija-Flor. Giovanna Lancellotti, destaque da escola, participou da apresentação e ajudou na entrega das faixas aos novos integrantes.



Em 2027, a Beija-Flor levará para a Avenida o enredo "Zeneida: O Sopro do Pó de Louro". A escola será a segunda a desfilar no domingo de Carnaval, em 7 de fevereiro.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa