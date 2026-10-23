Juju Salimeni é a nova musa da Unidos da Tijuca, do Grupo Especial - Reprodução / Instagram

Juju Salimeni é a nova musa da Unidos da Tijuca, do Grupo EspecialReprodução / Instagram

Publicado 23/10/2026 20:15 | Atualizado 23/10/2026 20:20

Unidos da Tijuca anunciou, na noite desta sexta-feira (23), que Juju Salimeni retornou como musa da escola de samba para o Carnaval 2027. A influenciadora digital já havia desfilado pela agremiação do Grupo Especial em 2016, 2017 e 2018.

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"Ela está de volta! Juju Salimeni é a nova musa da Unidos da Tijuca para o Carnaval 2027! Anunciamos com muita alegria o retorno da Juju como nossa musa para o próximo carnaval. Musa de beleza, carisma e presença marcante, ela volta à escola onde estreou no Carnaval do Rio de Janeiro e pela qual já brilhou na Avenida durante três carnavais", iniciou a escola do Borel, nas redes sociais.



"Juju retorna para escrever mais um capítulo dessa história de paixão reencontrando as cores e a energia da escola que faz parte de sua trajetória no maior espetáculo da Terra! A contagem regressiva já começou e a expectativa é grande para vê-la novamente cruzando a Marquês de Sapucaí, levando todo o seu brilho, sua força e seu amor pelo Carnaval! Juju está de volta ao lugar onde tudo começou", concluiu a Unidos da Tijuca.

Na mesma rede social, a ex-panicat também celebrou o retorno ao carnaval carioca: "Feliz em estar de volta, meu pavão", escreveu ela.

Em outubro de 2018, a musa fitness deixou a escola do Borel. A influenciadora teve algumas passagens pelo carnaval de São Paulo, inclusive como rainha de bateria da X9 Paulistana. Em 2023, foi coroada como majestade dos ritmistas da Barroca Zona Sul.

Samba-enredo e desfile

Em setembro, a Unidos da Tijuca deu um importante passo rumo ao próximo desfile, ao anunciar o samba-enrado. Entre as quinze composições inscritas, a escola do Borel escolheu como campeão a parceria de Ian Ruas, Caio Miranda e José Carlos, na quadra do Clube dos Portuários.

A amarelo ouro e azul pavão que no último carnaval levou para a Avenida "Carolina Maria de Jesus", aposta novamente na união entre carnaval e literatura e apresentará na Sapucaí, na segunda-feira de carnaval, "A Cabeça do Santo", inspirado no best-seller da escritora cearense Socorro Aciolli, que esteve presente no evento.



Lucas Milato, carnavalesco estreante na agremiação, propõe uma nova narrativa para a saga do santo sem cabeça no próximo carnaval. Publicado em 2014, o livro é baseado em fatos reais: a estátua de Santo Antônio que ficou inacabada em Caridade, cidade do sertão do Ceará.

O fato logo despertou curiosidade dos moradores, que começaram a compartilhar hipóteses e crenças acerca da cabeça que fincou morada nas ruas da cidade. A inusitada situação se tornou um marco cultural e turístico do local. Entre os romeiros incansáveis, preces e simpatias, trapalhadas e intercessões, a Unidos da Tijuca viajará numa contação popular, escutando as vozes de mulheres tomadas de paixão, efervescendo nas celebrações juninas e rogando a Santo Antônio pelo milagre de carnaval: o casamento entre a Unidos da Tijuca e o povo da avenida. A escola será a segunda a atravessar a Avenida, no dia 8 de fevereiro.

