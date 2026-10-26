Fernanda Lacerda, a ’Mendigata’ do ’Pânico’, é a nova musa da MocidadeVictor Ferreira / AF Assessoria
No desfile do próximo ano, a escola de samba levará à Marquês de Sapucaí o enredo "Latinamente Independente - Nosso Norte é o Sul em Remanifesto", desenvolvido pelo carnavalesco Jack Vasconcellos e inspirado na obra América Invertida (1943), do artista uruguaio Joaquín Torres García.
A chegada à Mocidade também marca o início de uma preparação intensa para a Avenida. A modelo conta que está investindo em aulas de samba para aprimorar os passos e chegar à Sapucaí com confiança, respeitando a história e a grandiosidade da escola.
"Fazer parte da Mocidade Independente de Padre Miguel é uma honra e uma experiência muito especial para mim. Estou vivendo essa preparação com muita dedicação, aprendendo, me aperfeiçoando e respeitando toda a história e a grandiosidade dessa escola. Estou me dedicando às aulas de samba porque quero chegar à Avenida preparada, confiante e à altura desse momento. Mais do que vestir uma fantasia, quero representar essa energia, essa força e essa alegria que fazem do Carnaval uma manifestação tão grandiosa da nossa cultura", destaca a atriz.
Com entusiasmo diante do novo desafio, Fernanda também faz questão de falar diretamente à comunidade independente. "A comunidade pode esperar muita entrega e dedicação de verdade! Sei que ainda tenho muito a aprender no samba, mas estou abraçando esse desafio com vontade de evoluir e fazer bonito na Avenida. Quero transmitir alegria, confiança e a emoção de quem está realizando um sonho. Estou muito feliz com esse novo desafio e quero viver cada etapa intensamente, dando o meu melhor e levando toda a minha verdade para a Sapucaí", conclui.
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