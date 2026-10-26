Fernanda Lacerda, a ’Mendigata’ do ’Pânico’, é a nova musa da Mocidade - Victor Ferreira / AF Assessoria

Fernanda Lacerda, a ’Mendigata’ do ’Pânico’, é a nova musa da MocidadeVictor Ferreira / AF Assessoria

Publicado 26/10/2026 15:33

A Mocidade Independente de Padre Miguel, do Grupo Especial, anunciou, nesta segunda-feira (26), Fernanda Lacerda como a nova musa para o Carnaval 2027. A influenciadora digital, conhecida como "Mendigata" no programa "Pânico na Band" (2013 e 2017), será apresentada oficialmente durante o ensaio de comunidade da agremiação, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta (28).

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No desfile do próximo ano, a escola de samba levará à Marquês de Sapucaí o enredo "Latinamente Independente - Nosso Norte é o Sul em Remanifesto", desenvolvido pelo carnavalesco Jack Vasconcellos e inspirado na obra América Invertida (1943), do artista uruguaio Joaquín Torres García. No desfile do próximo ano, a escola de samba levará à Marquês de Sapucaí o enredo "Latinamente Independente - Nosso Norte é o Sul em Remanifesto", desenvolvido pelo carnavalesco Jack Vasconcellos e inspirado na obra América Invertida (1943), do artista uruguaio Joaquín Torres García.

A proposta coloca a América Latina no centro da narrativa, exaltando a identidade, a ancestralidade, a resistência e a riqueza cultural dos povos latino-americanos. A Mocidade será a segunda escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, 8 de fevereiro. A temática tem uma conexão especial com a história de Fernanda:



"Esse enredo traz uma mensagem muito poderosa sobre identidade, ancestralidade, resistência e orgulho das nossas raízes. Ele nos convida a olhar para a América Latina com outros olhos, reconhecendo a riqueza da nossa cultura e a força do nosso povo. Acredito muito na importância de conhecer a nossa história, valorizar quem somos e ter coragem para ocupar os espaços que merecemos. Para mim, essa mensagem também conversa com a minha trajetória de vida, de superação, de recomeços e de luta para conquistar meus objetivos", afirma a nova musa.



A chegada à Mocidade também marca o início de uma preparação intensa para a Avenida. A modelo conta que está investindo em aulas de samba para aprimorar os passos e chegar à Sapucaí com confiança, respeitando a história e a grandiosidade da escola.



"Fazer parte da Mocidade Independente de Padre Miguel é uma honra e uma experiência muito especial para mim. Estou vivendo essa preparação com muita dedicação, aprendendo, me aperfeiçoando e respeitando toda a história e a grandiosidade dessa escola. Estou me dedicando às aulas de samba porque quero chegar à Avenida preparada, confiante e à altura desse momento. Mais do que vestir uma fantasia, quero representar essa energia, essa força e essa alegria que fazem do Carnaval uma manifestação tão grandiosa da nossa cultura", destaca a atriz.



Com entusiasmo diante do novo desafio, Fernanda também faz questão de falar diretamente à comunidade independente. "A comunidade pode esperar muita entrega e dedicação de verdade! Sei que ainda tenho muito a aprender no samba, mas estou abraçando esse desafio com vontade de evoluir e fazer bonito na Avenida. Quero transmitir alegria, confiança e a emoção de quem está realizando um sonho. Estou muito feliz com esse novo desafio e quero viver cada etapa intensamente, dando o meu melhor e levando toda a minha verdade para a Sapucaí", conclui.

História no Carnaval

Fernanda já acumula experiências na folia. Em São Paulo, desfilou como musa da Gaviões da Fiel em 2018, 2020 e 2022, retornando à agremiação em 2025, após um período dedicado à maternidade. No Rio, a influenciadora também fez parte da Grande Rio.