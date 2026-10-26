'Rio Carnaval Expo': Exposição inédita, imersiva e multissensorial une espetáculo, identidade e memória - Divulgação

'Rio Carnaval Expo': Exposição inédita, imersiva e multissensorial une espetáculo, identidade e memória Divulgação

Publicado 26/10/2026 22:02

O público poderá conhecer os bastidores do Carnaval carioca e experimentar algumas das sensações de desfilar na Marquês de Sapucaí sem precisar esperar pela folia. A exposição Rio Carnaval Expo estreia nesta quinta-feira (29), na Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio, com experiências imersivas e interativas que percorrem a história das escolas de samba. A mostra fica em cartaz até 26 de janeiro de 2027.

Distribuída em 848 metros quadrados e 12 setores temáticos, a exposição apresenta desde as origens populares e afro-brasileiras do samba até a grandiosidade dos desfiles atuais. O percurso também destaca o trabalho de artistas, artesãos e comunidades envolvidos na preparação da festa ao longo do ano.



Entre as atividades disponíveis, os visitantes poderão criar uma fantasia e vê-la vestida por um passista, experimentar instrumentos de bateria, aprender passos de samba e assumir virtualmente o papel de mestre de bateria. Recursos de realidade virtual e aumentada também permitirão ao público vivenciar a sensação de estar na Avenida.





Fantasias de famosos e homenagem a Rosa Magalhães





A mostra reúne fantasias usadas por personalidades como Ney Matogrosso, Sabrina Sato, Camila Pitanga, Adriane Galisteu e Giovanna Lancellotti. O espaço dedicado à criação dos carnavalescos apresentará croquis, maquetes, protótipos e cadernos de enredo, além de uma homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães.



O percurso também aborda a história do samba e a contribuição da população negra para a formação do Carnaval carioca. Uma das áreas é dedicada a Tia Ciata, figura histórica ligada à cultura afro-brasileira e ao desenvolvimento do samba no Rio de Janeiro.



A exposição ainda propõe uma votação para que os visitantes escolham o melhor desfile de todos os carnavais. Na etapa final, experiências de realidade virtual permitirão que o público se veja na Avenida, inclusive em registros com figurinos criados durante o percurso.





Ingressos e acessibilidade





A Rio Carnaval Expo é uma iniciativa da YDreams em parceria com o Rio Carnaval, com patrocínio da Petrobras e realização por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Segundo a organização, o projeto também contará com recursos de acessibilidade, incluindo audiodescrição, Braille, piso tátil, legendas em português, inglês e espanhol e tradução em Libras.



Os ingressos custam R$ 25 (inteira) e R$ 12,50 (meia-entrada) de terça a sexta-feira. Aos sábados e domingos, os valores são de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). Moradores do Rio de Janeiro têm direito a 50% de desconto, mediante apresentação de comprovante de residência.



A exposição funciona de terça a quinta-feira e aos domingos, das 10h às 18h, e às sextas e sábados, das 10h às 20h. O espaço fecha às segundas-feiras. A última entrada acontece uma hora antes do encerramento.



Na última terça-feira de cada mês, a entrada será gratuita, com retirada de ingressos exclusivamente na bilheteria presencial. A gratuidade não vale para grupos e excursões.