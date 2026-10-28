Influenciador Felipe Theodoro é anunciado como muso do SalgueiroReprodução / Instagram
Empolgado com o convite, Felipe comemorou a oportunidade de integrar a vermelho e branco e destacou o significado desse novo capítulo em sua trajetória. "Meu samba agora tem uma casa e a minha história vai vestir vermelho e branco. Que honra fazer parte dessa história", declarou.
Natural de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, o criador de conteúdo ficou conhecido por vídeos de humor sobre situações do cotidiano, conflitos familiares e viagens pelo mundo. Nas publicações, ele transforma episódios da própria rotina em histórias que divertem o público que o acompanha na internet.
A popularidade também ajudou Felipe a conquistar espaço no mercado publicitário. Antes da carreira nas redes sociais, ele trabalhou por 10 anos no varejo, onde atuou como vendedor e gerente de loja.
Na publicação, ele abriu a mensagem com uma saudação à escola: "Salgueiro, cheguei". O influenciador também fez questão de agradecer aos responsáveis pelo convite e pelo incentivo. "Obrigado Presidente @andrevaz_salgueiro pelo convite, obrigado @alex__salgueiro pelo carinho desde o início e muito obrigado @eutatianebarbieri por tudo desde o início incentivado e inspirando!", escreveu.
Desfile 2027
Com o enredo "Laroyê Xica da Silva: A História por Trás da História", a agremiação vai revisitar a trajetória de Xica da Silva, personagem histórica que marcou o Carnaval de 1963, quando a escola conquistou o título com uma homenagem a ela.
Desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira e pelo enredista Leonardo Antan, o tema propõe uma nova perspectiva sobre a história de Xica, com destaque para o protagonismo da mulher negra e os mitos construídos em torno de sua imagem ao longo dos anos.
No Carnaval de 2026, o Salgueiro terminou a disputa do Grupo Especial em quarto lugar, com 269,7 pontos. Para 2027, a escola aposta na releitura de uma figura que marcou sua história em busca de mais um título na Sapucaí.
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