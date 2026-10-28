Influenciador Felipe Theodoro é anunciado como muso do Salgueiro - Reprodução / Instagram

Influenciador Felipe Theodoro é anunciado como muso do SalgueiroReprodução / Instagram

Publicado 28/10/2026 10:57

O influenciador Felipe Theodoro foi anunciado, nesta quarta-feira (28), como muso do Acadêmicos do Salgueiro para o Carnaval 2027. Com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, ele fará sua estreia no posto e passará a representar a escola de samba na Marquês de Sapucaí. A novidade foi divulgada pela agremiação nas redes sociais.

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Empolgado com o convite, Felipe comemorou a oportunidade de integrar a vermelho e branco e destacou o significado desse novo capítulo em sua trajetória. "Meu samba agora tem uma casa e a minha história vai vestir vermelho e branco. Que honra fazer parte dessa história", declarou.



Natural de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, o criador de conteúdo ficou conhecido por vídeos de humor sobre situações do cotidiano, conflitos familiares e viagens pelo mundo. Nas publicações, ele transforma episódios da própria rotina em histórias que divertem o público que o acompanha na internet.



A popularidade também ajudou Felipe a conquistar espaço no mercado publicitário. Antes da carreira nas redes sociais, ele trabalhou por 10 anos no varejo, onde atuou como vendedor e gerente de loja.



Na publicação, ele abriu a mensagem com uma saudação à escola: "Salgueiro, cheguei". O influenciador também fez questão de agradecer aos responsáveis pelo convite e pelo incentivo. "Obrigado Presidente @andrevaz_salgueiro pelo convite, obrigado @alex__salgueiro pelo carinho desde o início e muito obrigado @eutatianebarbieri por tudo desde o início incentivado e inspirando!", escreveu. Empolgado com o convite, Felipe comemorou a oportunidade de integrar a vermelho e branco e destacou o significado desse novo capítulo em sua trajetória. "Meu samba agora tem uma casa e a minha história vai vestir vermelho e branco. Que honra fazer parte dessa história", declarou.Natural de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, o criador de conteúdo ficou conhecido por vídeos de humor sobre situações do cotidiano, conflitos familiares e viagens pelo mundo. Nas publicações, ele transforma episódios da própria rotina em histórias que divertem o público que o acompanha na internet.A popularidade também ajudou Felipe a conquistar espaço no mercado publicitário. Antes da carreira nas redes sociais, ele trabalhou por 10 anos no varejo, onde atuou como vendedor e gerente de loja.Na publicação, ele abriu a mensagem com uma saudação à escola: "Salgueiro, cheguei". O influenciador também fez questão de agradecer aos responsáveis pelo convite e pelo incentivo. "Obrigado Presidente @andrevaz_salgueiro pelo convite, obrigado @alex__salgueiro pelo carinho desde o início e muito obrigado @eutatianebarbieri por tudo desde o início incentivado e inspirando!", escreveu.

Desfile 2027

O Salgueiro será a terceira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 8 de fevereiro. A apresentação acontecerá depois da Mocidade Independente de Padre Miguel e da Unidos da Tijuca, antes da Imperatriz Leopoldinense.



Com o enredo "Laroyê Xica da Silva: A História por Trás da História", a agremiação vai revisitar a trajetória de Xica da Silva, personagem histórica que marcou o Carnaval de 1963, quando a escola conquistou o título com uma homenagem a ela.



Desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira e pelo enredista Leonardo Antan, o tema propõe uma nova perspectiva sobre a história de Xica, com destaque para o protagonismo da mulher negra e os mitos construídos em torno de sua imagem ao longo dos anos.



No Carnaval de 2026, o Salgueiro terminou a disputa do Grupo Especial em quarto lugar, com 269,7 pontos. Para 2027, a escola aposta na releitura de uma figura que marcou sua história em busca de mais um título na Sapucaí.