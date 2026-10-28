Mileide Mihaile é anunciada rainha da Unidos da Tijuca para 2027 - Raul Bittencourt / Divulgação

Mileide Mihaile é anunciada rainha da Unidos da Tijuca para 2027Raul Bittencourt / Divulgação

Publicado 28/10/2026 13:38

fotogaleria

"Foram dias de muita conversa, de tentar organizar as coisas e entender o que seria possível fazer. Felizmente, consegui remanejar e hoje posso dizer, com o coração muito feliz, que vou continuar na minha Tijuca. Meu desejo sempre foi permanecer, porque tenho um carinho enorme por essa escola, pela comunidade e por tudo o que estamos construindo juntos", declarou Mileide.A influenciadora havia comunicado a despedida após sua estreia como rainha de bateria da escola no Carnaval 2026. Na ocasião, agradeceu pelo acolhimento da comunidade tijucana e destacou os momentos que viveu na agremiação. Apesar do anúncio, o vínculo entre as partes permaneceu."Às vezes a vida é mesmo assim: um compromisso, uma situação e até uma necessidade nos fazem recalcular a rota. No início da temporada, mesmo com o coração apertado, nos despedimos de Mileide Mihaile, que não poderia dar continuidade ao maravilhoso reinado à frente da Pura Cadência", afirmou a escola nas redes sociais.Antes de chegar à Unidos da Tijuca, Mileide acumulou cerca de nove anos como musa da Acadêmicos do Grande Rio, onde participou da conquista do título do Grupo Especial em 2022. Ela também ocupou o posto de rainha de bateria da Independente Tricolor, em São Paulo, entre 2022 e 2024.Agora, a maranhense terá a oportunidade de desfilar pelo segundo ano consecutivo à frente da bateria da escola carioca. Para ela, a função exige dedicação que vai além da apresentação na Sapucaí. "Eu sempre digo que ser rainha de bateria vai muito além de colocar uma fantasia e entrar na avenida. Existe uma responsabilidade muito grande com as pessoas que fazem essa escola acontecer durante o ano inteiro. Eu fui recebida com tanto carinho, aprendi tanta coisa e construí relações que quero levar para a vida", destacou.No próximo Carnaval, a Unidos da Tijuca apresentará o enredo "A Cabeça do Santo", inspirado no romance da escritora cearense Socorro Acioli. Desenvolvido pelo carnavalesco Lucas Milato, o desfile terá como referência uma estátua inacabada de Santo Antônio, localizada na cidade de Caridade, no sertão do Ceará, para abordar fé, amor e cultura popular.Natural de Imperatriz, no Maranhão, Mileide também comemorou a oportunidade de representar elementos da cultura nordestina na avenida. "Sou maranhense, carrego minhas raízes comigo em tudo o que faço, então imagina a emoção de poder representar tudo isso na avenida? Estou muito feliz por continuar na Tijuca e por ter a oportunidade de viver um Carnaval com uma história tão especial", afirmou.A influenciadora reencontrará a comunidade tijucana nesta quinta-feira (29), no primeiro ensaio de rua da escola. O encontro está marcado para as 20h, na Rua Geógrafo Milton Santos (Via D1), nos fundos da quadra da agremiação, no Santo Cristo, Zona Portuária do Rio.A Unidos da Tijuca será a segunda escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, pelo Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí. Mileide já demonstra entusiasmo com os preparativos para mais um ano à frente da bateria. "Quero aproveitar cada ensaio, cada encontro com a comunidade e cada momento dessa preparação. Tenho consciência de que estar aqui é uma responsabilidade, mas também é uma alegria que não consigo explicar. Que venha o Carnaval de 2027, porque eu estou pronta para viver mais um ano de muito trabalho, dedicação e amor pela minha Tijuca", concluiu.