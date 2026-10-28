Viviane Araújo toca tamborim durante ensaio do Salgueiro - Reprodução Instagram

Viviane Araújo toca tamborim durante ensaio do SalgueiroReprodução Instagram

Publicado 28/10/2026 15:55

Viviane Araújo mostrou que também tem habilidade com o tamborim durante um ensaio do Acadêmicos do Salgueiro. A atriz e rainha de bateria entrou no ritmo dos ritmistas e tocou o instrumento, em um momento que destacou sua intimidade com o universo do samba. Assista:





Conhecida pelo samba no pé à frente da bateria da escola, Viviane demonstrou desenvoltura ao acompanhar o ritmo do instrumento durante a preparação para o Carnaval.



A artista mantém uma relação antiga com o Salgueiro, escola pela qual desfila como rainha de bateria e que ocupa um lugar especial em sua trajetória no samba.

Declaração do marido





Recentemente, Viviane Araújo também compartilhou nas redes sociais uma declaração de amor feita pelo marido, Guilherme Militão, de 37 anos. Na ocasião, os dois se preparavam para ir à quadra do Salgueiro e publicaram um registro juntos acompanhado da mensagem “Partiu Salgueiro”.



Já na escola de samba, Guilherme compartilhou uma foto abraçado à atriz e escreveu “Te amo”, seguido de um coração vermelho. Viviane repostou a publicação em seu perfil.



Os dois são pais de Joaquim, de 4 anos. O casal costuma compartilhar momentos da rotina familiar nas redes sociais, enquanto a atriz mantém uma agenda ligada aos compromissos com o Salgueiro e à carreira artística.



Na mesma noite em que recebeu a visita de Viviane e de outros integrantes da comunidade, a quadra do Salgueiro também foi palco de apresentações culturais. O perfil oficial da escola publicou um vídeo do Maculelê Salgueiro em uma performance dedicada a Xangô, orixá associado à justiça.



“Nosso @maculele_salgueiro saudando nosso padroeiro, o Orixá da justiça! Kaô Kabelecile!”, escreveu a agremiação na legenda. A escola também divulgou registros de uma apresentação do Império Serrano na quadra.