Zeca Pagodinho, Marisa Monte e Mauro Diniz estiveram no barracão da Portela - Divulgação

Zeca Pagodinho, Marisa Monte e Mauro Diniz estiveram no barracão da PortelaDivulgação

Publicado 29/10/2026 11:21

Zeca Pagodinho, Marisa Monte e Mauro Diniz visitaram na quarta-feira (28) o barracão da Portela , na Cidade do Samba, na Zona Portuária. Recebidos pelo carnavalesco Paulo Barros e pela equipe da escola, os artistas estiveram no espaço onde é preparado o desfile de 2027, que homenageará Monarco com o enredo "Ao mestre, com carinho".

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O encontrou reuniu nomes com vínculos familiares e musicais com o homenageado. Filho de Monarco, o cavaquinista Mauro Diniz acompanhou o pai nos palcos e em gravações. Zeca Pagodinho levou a obra do mestre ao grande público com sambas como "Vai vadiar", parceria de Monarco com Ratinho que se tornou um dos sucessos de seu repertório.

Marisa Monte também construiu uma relação de convivência e colaboração com o compositor e a Velha Guarda da Portela. A cantora produziu o álbum "Tudo Azul", que reuniu vozes e composições dos baluartes da agremiação, e dividiu com Monarco a interpretação de "Estação primaveril", lançada em 2014.

Gravação oficial reúne amigos e familiares de Monarco

A homenagem também reuniu diferentes gerações da música na gravação oficial do samba-enredo. Com Bruno Ribas como voz principal, a faixa contou com Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola, Teresa Cristina, Diogo Nogueira, Mauro Diniz, Juliana Diniz, João Diniz, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Marquinhos Diniz e a Velha Guarda Show da Portela.

"Monarco era mestre dentro e fora do samba. Cantar para ele, na Portela, é cantar uma parte da nossa própria história. É um samba muito especial", diz Zeca.

Carnaval 2027

O anúncio do enredo aconteceu durante evento de comemoração dos 103 anos da Portela na quadra em Oswaldo Cruz, na Zona Norte, no dia 11 de abril. Pela manhã, uma missa reuniu integrantes para iniciar a programação em celebração à Majestade do Samba. A festividade teve apresentações da Velha Guarda, do elenco show da Portela e do cantor Wallace Porto.

Nomes como Diogo Nogueira, Maria Rita, Marisa Monte, Teresa Cristina e Roberta Sá participaram da gravação do vídeo que revelou Monarco como homenageado da escola de samba.

Nascido Hildemar Diniz (1933-2021), Monarco fez parte da ala de compositores da Azul e Branco a partir da década de 1950. Foi líder da Velha Guarda e presidente de honra da escola. É autor de sucessos eternizados na voz de Zeca Pagodinho, entre eles "Vai vadiar" e "Coração em desalinho". O músico faleceu aos 88 anos, em 2021, por complicações decorrentes de uma cirurgia no intestino.

A Portela será a primeira escola a desfilar na terça-feira de Carnaval, no dia 9 de fevereiro.