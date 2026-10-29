Zeca Pagodinho, Marisa Monte e Mauro Diniz estiveram no barracão da PortelaDivulgação
Zeca Pagodinho, Marisa Monte e Mauro Diniz visitam barracão da Portela
Artistas estiveram com o carnavalesco Paulo Barros e membros da escola para falar sobre desfile em homenagem a Monarco
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