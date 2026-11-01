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Clipes dos 12 sambas-enredo de 2027 são lançados no YouTube
Rio Carnaval TV mostra a emoção dos componentes durante a gravação dos hinos, que reúnem grandes nomes da música brasileira
A Rio Carnaval TV lançou, no YouTube, os clipes dos 12 sambas de enredo das escolas do Grupo Especial para o desfile de 2027. Disponibilizados após a chegada do álbum oficial do Rio Carnaval às plataformas digitais, os vídeos mostram a emoção dos componentes durante a gravação dos hinos e reúnem integrantes das agremiações e grandes nomes da música brasileira, como Anitta, Maria Bethânia, Alcione, Daniela Mercury, Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola e Martinho da Vila, entre outros.
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Cada clipe traz cerca de 60 sambistas, entre ritmistas, intérpretes, rainhas, casais de mestre-sala e porta-bandeira, além de compositores, cavaquinistas, violonistas e membros da Velha-Guarda. Nomes conhecidos no samba como Teresa Cristina, Diogo Nogueira, Tia Surica, Mauro Diniz e Marquinhos de Oswaldo Cruz também são destaques.
O lançamento aconteceu na última sexta-feira (30) e representa mais um importante capítulo para a Rio Carnaval TV, após o sucesso da temporada de disputas de samba, que mobilizaram quase 3 milhões de views no canal.
Em breve, o público também poderá conferir novas transmissões ao vivo e programas totalmente dedicados às agremiações. A produção será feita em parceria com a Maricá, Arte, Roteiro e Experiências (MARÉ), empresa pública de cultura e turismo do município de Maricá (RJ). A Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio, servirá como locação, bem como as quadras.
A Rio Carnaval TV pode ser facilmente encontrada no YouTube através deste link.
Cada clipe traz cerca de 60 sambistas, entre ritmistas, intérpretes, rainhas, casais de mestre-sala e porta-bandeira, além de compositores, cavaquinistas, violonistas e membros da Velha-Guarda. Nomes conhecidos no samba como Teresa Cristina, Diogo Nogueira, Tia Surica, Mauro Diniz e Marquinhos de Oswaldo Cruz também são destaques.
O lançamento aconteceu na última sexta-feira (30) e representa mais um importante capítulo para a Rio Carnaval TV, após o sucesso da temporada de disputas de samba, que mobilizaram quase 3 milhões de views no canal.
Em breve, o público também poderá conferir novas transmissões ao vivo e programas totalmente dedicados às agremiações. A produção será feita em parceria com a Maricá, Arte, Roteiro e Experiências (MARÉ), empresa pública de cultura e turismo do município de Maricá (RJ). A Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio, servirá como locação, bem como as quadras.
A Rio Carnaval TV pode ser facilmente encontrada no YouTube através deste link.
Exposição imersiva leva público aos bastidores do Carnaval do Rio
O público poderá conhecer os bastidores do Carnaval carioca e experimentar algumas das sensações de desfilar na Marquês de Sapucaí sem precisar esperar pela folia. A exposição Rio Carnaval Expo estreou na última quinta-feira (29), na Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio, com experiências imersivas e interativas que percorrem a história das escolas de samba. A mostra fica em cartaz até 26 de janeiro de 2027.
Distribuída em 848 metros quadrados e 12 setores temáticos, a exposição apresenta desde as origens populares e afro-brasileiras do samba até a grandiosidade dos desfiles atuais. O percurso também destaca o trabalho de artistas, artesãos e comunidades envolvidos na preparação da festa ao longo do ano.
Entre as atividades disponíveis, os visitantes poderão criar uma fantasia e vê-la vestida por um passista, experimentar instrumentos de bateria, aprender passos de samba e assumir virtualmente o papel de mestre de bateria. Recursos de realidade virtual e aumentada também permitirão ao público vivenciar a sensação de estar na Avenida.
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