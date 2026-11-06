Gabriel David, presidente da Liesa, e Douglas Ruas, governador eleito do estado do Rio, se encontraramDivulgação/Liesa

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Manuella Viegas
Governador eleito, Douglas Ruas (PL) prometeu manter os repasses do Governo do Estado do Rio para o Carnaval 2027. Em encontro com o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Gabriel David, realizado nesta quinta-feira (5), Ruas se comprometeu a enviar recursos estaduais para que as agremiações façam seus desfiles.
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“Meu governo não vai gastar dinheiro público com camarote para político se divertir de graça. Mas para as escolas de samba e os trabalhadores do Carnaval a verba está garantida”, afirmou Ruas.

Durante o encontro, Ruas propôs um projeto, junto à Liesa, de valorização dos profissionais que trabalham no Carnaval.

“São milhares de profissionais que dedicam o ano inteiro à construção desse espetáculo. Seguir com o apoio do poder público é investir na cultura, possibilitando avançarmos ainda mais em projetos que valorizam nossos artistas”, disse Gabriel David, presidente da Liesa.
Neste ano, para o Carnaval 2026, o Governo do Rio autorizou o investimento de R$ 40 milhões para as escolas de samba do Grupo Especial, se tornando o maior patrocinador. Para 2027, os valores oficiais dos repasses ainda não foram divulgados. A reportagem tenta apurar se a quantia será mantida, elevada ou reduzida. 

Douglas Ruas anuncia novo secretariado

Na última terça-feira (3), Douglas Ruas anunciou os primeiros nomes que irão compor o novo secretariado do Governo do Rio pelos próximos quatro anos. Durante a coletiva de imprensa, o governador anunciou que a vice-governadora Fernanda Louback comandará a Secretaria de Políticas Inclusivas e da Mulher, Maria Gabriela Bessa a Secretaria Casa Civil e Governança e Anderson Monteze ficará responsável pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Inovação.

"Hoje a gente inaugura uma nova etapa no período de transição, já anunciando alguns nomes que vão compor o secretariado do governo que há de se iniciar a partir do dia 6 de janeiro de 2027. Pessoas técnicas e qualificadas que chegam para dar seguimento a esse trabalho”, disse Ruas na ocasião.

Vereadora de Niterói, Fernanda Louback deixará o cargo para assumir o cargo de vice-governadora e de secretária de Politicas Inclusivas e da Mulher.

Socióloga de formação e gestora pública com especialização em planejamento urbano, Maria Gabriela Bessa vai assumir a Secretaria da Casa Civil e Governança. O governador eleito prometeu uma pasta mais enxuta.

Servidor público federal, formado em Administração, com especialização em gestão, finanças e orçamento, Anderson Monteze assumirá a Secretaria de Planejamento, Gestão e Inovação.

Aos jornalistas, Ruas revelou que ainda não tem o número de secretarias definido, mas prometeu que haverá uma redução "significativa" em relação ao existente atualmente no estado. "A nossa proposta é de ter um governo ainda mais enxuto do que se apresenta hoje", afirmou.