Gabriel David, presidente da Liesa, e Douglas Ruas, governador eleito do estado do Rio, se encontraramDivulgação/Liesa
“Meu governo não vai gastar dinheiro público com camarote para político se divertir de graça. Mas para as escolas de samba e os trabalhadores do Carnaval a verba está garantida”, afirmou Ruas.
Durante o encontro, Ruas propôs um projeto, junto à Liesa, de valorização dos profissionais que trabalham no Carnaval.
“São milhares de profissionais que dedicam o ano inteiro à construção desse espetáculo. Seguir com o apoio do poder público é investir na cultura, possibilitando avançarmos ainda mais em projetos que valorizam nossos artistas”, disse Gabriel David, presidente da Liesa.
Douglas Ruas anuncia novo secretariado
"Hoje a gente inaugura uma nova etapa no período de transição, já anunciando alguns nomes que vão compor o secretariado do governo que há de se iniciar a partir do dia 6 de janeiro de 2027. Pessoas técnicas e qualificadas que chegam para dar seguimento a esse trabalho”, disse Ruas na ocasião.
Vereadora de Niterói, Fernanda Louback deixará o cargo para assumir o cargo de vice-governadora e de secretária de Politicas Inclusivas e da Mulher.
Socióloga de formação e gestora pública com especialização em planejamento urbano, Maria Gabriela Bessa vai assumir a Secretaria da Casa Civil e Governança. O governador eleito prometeu uma pasta mais enxuta.
Servidor público federal, formado em Administração, com especialização em gestão, finanças e orçamento, Anderson Monteze assumirá a Secretaria de Planejamento, Gestão e Inovação.
Aos jornalistas, Ruas revelou que ainda não tem o número de secretarias definido, mas prometeu que haverá uma redução "significativa" em relação ao existente atualmente no estado. "A nossa proposta é de ter um governo ainda mais enxuto do que se apresenta hoje", afirmou.
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