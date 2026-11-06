Gabriel David, presidente da Liesa, e Douglas Ruas, governador eleito do estado do Rio, se encontraram - Divulgação/Liesa

Gabriel David, presidente da Liesa, e Douglas Ruas, governador eleito do estado do Rio, se encontraramDivulgação/Liesa

Publicado 06/11/2026 10:59

Governador eleito, Douglas Ruas (PL) prometeu manter os repasses do Governo do Estado do Rio para o Carnaval 2027. Em encontro com o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Gabriel David, realizado nesta quinta-feira (5), Ruas se comprometeu a enviar recursos estaduais para que as agremiações façam seus desfiles.





“Meu governo não vai gastar dinheiro público com camarote para político se divertir de graça. Mas para as escolas de samba e os trabalhadores do Carnaval a verba está garantida”, afirmou Ruas.



Durante o encontro, Ruas propôs um projeto, junto à Liesa, de valorização dos profissionais que trabalham no Carnaval.



“São milhares de profissionais que dedicam o ano inteiro à construção desse espetáculo. Seguir com o apoio do poder público é investir na cultura, possibilitando avançarmos ainda mais em projetos que valorizam nossos artistas”, disse Gabriel David, presidente da Liesa. Leia mais! Ruas promete limitar despesas do governo com teto de gastos “Meu governo não vai gastar dinheiro público com camarote para político se divertir de graça. Mas para as escolas de samba e os trabalhadores do Carnaval a verba está garantida”, afirmou Ruas.Durante o encontro, Ruas propôs um projeto, junto à Liesa, de valorização dos profissionais que trabalham no Carnaval.“São milhares de profissionais que dedicam o ano inteiro à construção desse espetáculo. Seguir com o apoio do poder público é investir na cultura, possibilitando avançarmos ainda mais em projetos que valorizam nossos artistas”, disse Gabriel David, presidente da Liesa.

Neste ano, para o Carnaval 2026, o Governo do Rio autorizou o investimento de R$ 40 milhões para as escolas de samba do Grupo Especial, se tornando o maior patrocinador. Para 2027, os valores oficiais dos repasses ainda não foram divulgados. A reportagem tenta apurar se a quantia será mantida, elevada ou reduzida.

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