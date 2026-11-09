Paolla Oliveira participa de ensaio de rua da Imperatriz Leopoldinense

Paolla Oliveira , de 44 anos, marcou presença no primeiro ensaio de rua como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, realizado no domingo (8), no bairro de Ramos, na Zona Norte. A atriz fará o retorno à Marquês de Sapucaí em 2027 após um ano de ausência do Carnaval carioca.

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Nas redes sociais, a artista mostrou o figurino composto por um body dourado com franjas e brilho, além de uma coroa e um leque para cair no samba. "Bora começar a fazer as ruas de Ramos tremer", escreveu na legenda.

Os famosos enalteceram a beleza de Paolla Oliveira e o entrosamento com os ritmistas da Swing da Leopoldina comandada por Mestre Lolo. "Linda demais!!!!", elogiou Giovanna Ewbank. "Maravilhosa demais, rainha que amo", declarou Sabrina Sato. "Que delícia de samba", opinou Jaquelline Grohalski. "Minha rainha", comentou Ivete Sangalo.

Em 2027, a Verde e Branco de Ramos levará para avenida o enredo "A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia", idealizado pelo carnavalesco Leandro Vieira. A escola será a quarta a desfilar na segunda-feira de Carnaval, 8 de fevereiro.

Retorno ao Carnaval

Paolla Oliveira assumiu o posto de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense em setembro após deixar a Acadêmicos do Grande Rio em 2025, onde reinou por sete anos. "Voltar não estava nos meus planos. Mas foi olhando o Carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele. Tem coisas que se misturam tanto com quem a gente é que continuam ali, mesmo quando os planos mudam. O Carnaval tá no meu corpo, nas minhas lembranças, no jeito que eu sinto alegria", iniciou o anúncio.

Em vídeo nas redes sociais, a artista destacou o sentimento de regressar a Marquês de Sapucaí em 2027. "Pra mim, o Carnaval tem muito disso: viver junto algo que é maior que cada um de nós. Uma festa que tanta gente vem construindo há gerações e que diz tanto sobre quem somos. Me emociona fazer parte dessa celebração imensa, linda e tão importante pro nosso país, mais uma vez".

Paolla Oliveira agradeceu o convite da Imperatriz Leopoldinense para assumir o posto depois de Iza ser nomeada rainha da agremiação. "Tô muito honrada de chegar como rainha de bateria e animada pra conhecer de perto essa comunidade, estar com vocês e começar a construir a nossa história. Chego de peito aberto, com todo o amor e o respeito que essa oportunidade merece. Ramos, tô chegando com carinho e um frio na barriga que vocês nem imaginam", concluiu.

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