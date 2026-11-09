Viviane Araujo mostra treino intenso rumo ao próximo Carnaval
Rainha de bateria do Salgueiro praticou diferentes exercícios com a personal trainer Carol Vaz
Por Mylena Moura
Viviane Araujo, de 51 anos, mostrou nas redes sociais, nesta segunda-feira (8), a preparação rumo ao Carnaval 2027. Rainha de bateria do Salgueiro, a atriz praticou diferentes exercícios para fazer bonito na Avenida
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'É, meus amores, a maratona pré-carnaval começou! E vocês pensam que é moleza? Será que o treino do 'Rambo' está funcionando?', brincou a atriz
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Ela malhou com o apoio da personal trainer, Carol Vaz
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Vivi iniciou a prática de exercícios com um aquecimento
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A majestade da Furiosa levantou pesos enquanto fazia agachamentos
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A artista praticou outros exercícios com diferentes halteres