Jogo simula toda a realidade de uma escola de samba - Reprodução do jogo/Pavilhão

Jogo simula toda a realidade de uma escola de samba Reprodução do jogo/Pavilhão

Publicado 09/11/2026 21:44 | Atualizado 09/11/2026 23:08

Uma conversa entre amigos durante uma partida de videogame acabou dando origem a um projeto que conquistou sambistas e admiradores do Carnaval nas redes sociais. O jornalista Maycon Mafra criou o "Pavilhão", um simulador de gestão de escolas de samba que permite ao jogador assumir a presidência de uma agremiação e tomar decisões que influenciam diretamente sua trajetória.

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A ideia surgiu enquanto Maycon jogava Football Manager, conhecido simulador de gerenciamento de clubes de futebol. Durante a partida, um amigo sugeriu que seria interessante ter uma versão semelhante voltada para o Carnaval. A proposta encontrou no estudante um entusiasta da ideia, que começou a desenvolver o jogo ainda naquele dia. Além do Football Manager, o jogo é semelhante a outros do gênero no esporte como "Brasfoot" e "Cockpit Manager"



“Eu gosto muito de Carnaval desde sempre, mas isso ficou ainda mais forte depois que me mudei para o Rio e passei a conhecer o Carnaval enquanto estrutura social. Também gosto muito de samba, música e videogame. Sou um nerd nesse sentido. Estava jogando Football Manager com um amigo quando ele falou: ‘Imagina se tivesse um desse de Carnaval?’. Eu respondi que realmente poderia ter e, no mesmo dia, comecei a fazer o código”, contou.



O primeiro objetivo era bem mais modesto: criar uma versão que funcionasse apenas nos computadores dele e do amigo. Maycon escreveu uma estrutura inicial de programação e utilizou ferramentas de inteligência artificial para aprimorar o funcionamento do simulador.



“Em dois dias, acho que consegui fechar a primeira versão. A princípio, era para rodar no meu computador e no do meu amigo. Mas, para isso, eu precisava hospedar em um site. Coloquei em um endereço simples, que é o mesmo até hoje, e mandei para ele. Ele gostou muito. Depois, enviamos para um terceiro amigo, que tem uma página pequena de Carnaval, e ele publicou nas redes sociais de maneira despretensiosa”, relembrou.





Publicação viralizou e jogo ganhou milhares de jogadores

O que começou como uma brincadeira entre amigos rapidamente ganhou outra dimensão. A publicação sobre o Pavilhão alcançou cerca de 170 mil visualizações no X, antigo Twitter. Na primeira semana, o jogo registrou aproximadamente 100 mil acessos, com 53 mil usuários únicos, considerando computadores e celulares.



A repercussão surpreendeu o criador, que passou a receber mensagens de jogadores com sugestões, pedidos de novas funcionalidades e comentários sobre a experiência. A partir daí, o desenvolvimento do game também ganhou um novo ritmo.



“Foi uma coisa que tomou uma proporção muito grande. As pessoas começaram a jogar, compartilhar os resultados e entrar em contato. Criou-se uma certa febre em torno do jogo. Ele tem demandado muitas atualizações, porque as pessoas pedem coisas e eu vou colocando”, explicou.



Maycon conta que aproveita os períodos de folga, os fins de semana e até as madrugadas para trabalhar nas melhorias. Para ele, a participação dos próprios jogadores é uma das principais razões para a identificação do público com o projeto.



“Eu falo orgulhosamente que o jogo é de sambista para sambista. As pessoas me pedem as coisas, eu vou lá e coloco porque gosto, e devolvo para elas testarem. Acho que essa é uma das principais razões para o sucesso: é algo que não existia, mas que muita gente queria. Quem conhece Carnaval entende os detalhes e acaba se identificando”, disse.





Expansão para outros carnavais do Brasil

No início, o simulador reunia apenas escolas do Grupo Especial e da Série Ouro do Carnaval carioca. Com a repercussão, novas divisões foram incorporadas. Atualmente, o jogo também contempla as Séries Prata e Bronze e o Grupo de Avaliação do Rio de Janeiro.



A expansão chegou a São Paulo, com escolas do Grupo Especial e dos grupos de acesso 1 e 2. Para 15 de novembro, Maycon prevê a inclusão de outras divisões do Carnaval paulistano, além das agremiações de Belém e Porto Alegre.



Os planos, porém, vão além dessas cidades. O estudante pretende levar o simulador a diferentes festas carnavalescas do país, incluindo Florianópolis, São Luís, Vitória, Nova Friburgo e Santos.



“Minha ideia é expandir para todas as celebrações de Carnaval do Brasil. Porto Alegre já tem, e Florianópolis, São Luís, Vitória, Nova Friburgo e Santos são lugares que posso adiantar que também quero incluir. À medida que eu for descobrindo novos carnavais e fazendo a pesquisa, vamos adicionando”, afirmou.



Segundo ele, a pesquisa sobre cada manifestação carnavalesca é uma das etapas mais trabalhosas do processo. A intenção é respeitar as particularidades de cada festa, em vez de simplesmente reproduzir o mesmo modelo para todas as cidades.





Gestão vai além dos desfiles



O Pavilhão não se limita à escolha de sambas-enredo ou à montagem de um desfile. O jogador assume a administração da escola e precisa lidar com diferentes aspectos da vida de uma agremiação, como orçamento, eventos na quadra, formação da equipe de Carnaval e relações com as ligas.



O sistema também considera a influência das eleições e dos governantes na verba destinada às escolas. Entre as funcionalidades já incorporadas ou em desenvolvimento estão recursos relacionados ao Estandarte de Ouro, às rainhas de bateria, aos carnavalescos, aos intérpretes e às escolas mirins.



Na prática, o jogador começa escolhendo uma escola de samba já existente ou criando uma agremiação do zero. A partir daí, assume o papel de presidente e passa a administrar a instituição ao longo dos anos, com a simulação avançando mês a mês.

É preciso tomar decisões sobre o orçamento, organizar eventos na quadra, escolher sambas-enredo e montar a equipe responsável pelo Carnaval. Também entram na rotina as relações com as ligas e a influência das eleições e dos governos nos recursos destinados às escolas. Cada escolha pode trazer consequências para o futuro da agremiação, e o objetivo é conduzi-la em busca de bons resultados e títulos. O jogo permite acompanhar essa trajetória até 2045, transformando o planejamento e os bastidores do Carnaval em parte central da experiência.



Maycon afirma que pretende ampliar cada vez mais a quantidade de elementos que fazem parte da rotina das agremiações. A proposta é reproduzir os desafios que começam muito antes de os componentes entrarem na avenida.



“Quanto mais desses pilares do Carnaval estiverem no jogo, melhor fica. A parte financeira, por exemplo, é muito bem estruturada. Também temos as eleições e a influência dos governantes na verba para o Carnaval, a relação com as ligas e várias outras questões. São coisas que vão sendo lapidadas quase quinzenalmente para deixar o jogo cada vez mais inteligente”, explicou.



O criador também planeja desenvolver um modo especial dedicado ao Festival de Parintins. A ideia é permitir que os jogadores administrem um boi-bumbá e tomem decisões relacionadas à celebração amazonense.



“Parintins é algo que quero fazer para além do Carnaval, como um modo especial. Quero que as pessoas possam guiar seu boi, escolher o tema e lidar com as decisões que envolvem aquela festa, que já é muito particular por si só”, adiantou.



Projeto independente e feito por um apaixonado por Carnaval