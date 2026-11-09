Jogo simula toda a realidade de uma escola de samba Reprodução do jogo/Pavilhão
“Eu gosto muito de Carnaval desde sempre, mas isso ficou ainda mais forte depois que me mudei para o Rio e passei a conhecer o Carnaval enquanto estrutura social. Também gosto muito de samba, música e videogame. Sou um nerd nesse sentido. Estava jogando Football Manager com um amigo quando ele falou: ‘Imagina se tivesse um desse de Carnaval?’. Eu respondi que realmente poderia ter e, no mesmo dia, comecei a fazer o código”, contou.
O primeiro objetivo era bem mais modesto: criar uma versão que funcionasse apenas nos computadores dele e do amigo. Maycon escreveu uma estrutura inicial de programação e utilizou ferramentas de inteligência artificial para aprimorar o funcionamento do simulador.
“Em dois dias, acho que consegui fechar a primeira versão. A princípio, era para rodar no meu computador e no do meu amigo. Mas, para isso, eu precisava hospedar em um site. Coloquei em um endereço simples, que é o mesmo até hoje, e mandei para ele. Ele gostou muito. Depois, enviamos para um terceiro amigo, que tem uma página pequena de Carnaval, e ele publicou nas redes sociais de maneira despretensiosa”, relembrou.
Publicação viralizou e jogo ganhou milhares de jogadores
A repercussão surpreendeu o criador, que passou a receber mensagens de jogadores com sugestões, pedidos de novas funcionalidades e comentários sobre a experiência. A partir daí, o desenvolvimento do game também ganhou um novo ritmo.
“Foi uma coisa que tomou uma proporção muito grande. As pessoas começaram a jogar, compartilhar os resultados e entrar em contato. Criou-se uma certa febre em torno do jogo. Ele tem demandado muitas atualizações, porque as pessoas pedem coisas e eu vou colocando”, explicou.
Maycon conta que aproveita os períodos de folga, os fins de semana e até as madrugadas para trabalhar nas melhorias. Para ele, a participação dos próprios jogadores é uma das principais razões para a identificação do público com o projeto.
“Eu falo orgulhosamente que o jogo é de sambista para sambista. As pessoas me pedem as coisas, eu vou lá e coloco porque gosto, e devolvo para elas testarem. Acho que essa é uma das principais razões para o sucesso: é algo que não existia, mas que muita gente queria. Quem conhece Carnaval entende os detalhes e acaba se identificando”, disse.
Expansão para outros carnavais do Brasil
A expansão chegou a São Paulo, com escolas do Grupo Especial e dos grupos de acesso 1 e 2. Para 15 de novembro, Maycon prevê a inclusão de outras divisões do Carnaval paulistano, além das agremiações de Belém e Porto Alegre.
Os planos, porém, vão além dessas cidades. O estudante pretende levar o simulador a diferentes festas carnavalescas do país, incluindo Florianópolis, São Luís, Vitória, Nova Friburgo e Santos.
“Minha ideia é expandir para todas as celebrações de Carnaval do Brasil. Porto Alegre já tem, e Florianópolis, São Luís, Vitória, Nova Friburgo e Santos são lugares que posso adiantar que também quero incluir. À medida que eu for descobrindo novos carnavais e fazendo a pesquisa, vamos adicionando”, afirmou.
Segundo ele, a pesquisa sobre cada manifestação carnavalesca é uma das etapas mais trabalhosas do processo. A intenção é respeitar as particularidades de cada festa, em vez de simplesmente reproduzir o mesmo modelo para todas as cidades.
Gestão vai além dos desfiles
O Pavilhão não se limita à escolha de sambas-enredo ou à montagem de um desfile. O jogador assume a administração da escola e precisa lidar com diferentes aspectos da vida de uma agremiação, como orçamento, eventos na quadra, formação da equipe de Carnaval e relações com as ligas.
O sistema também considera a influência das eleições e dos governantes na verba destinada às escolas. Entre as funcionalidades já incorporadas ou em desenvolvimento estão recursos relacionados ao Estandarte de Ouro, às rainhas de bateria, aos carnavalescos, aos intérpretes e às escolas mirins.
Na prática, o jogador começa escolhendo uma escola de samba já existente ou criando uma agremiação do zero. A partir daí, assume o papel de presidente e passa a administrar a instituição ao longo dos anos, com a simulação avançando mês a mês.
Maycon afirma que pretende ampliar cada vez mais a quantidade de elementos que fazem parte da rotina das agremiações. A proposta é reproduzir os desafios que começam muito antes de os componentes entrarem na avenida.
“Quanto mais desses pilares do Carnaval estiverem no jogo, melhor fica. A parte financeira, por exemplo, é muito bem estruturada. Também temos as eleições e a influência dos governantes na verba para o Carnaval, a relação com as ligas e várias outras questões. São coisas que vão sendo lapidadas quase quinzenalmente para deixar o jogo cada vez mais inteligente”, explicou.
O criador também planeja desenvolver um modo especial dedicado ao Festival de Parintins. A ideia é permitir que os jogadores administrem um boi-bumbá e tomem decisões relacionadas à celebração amazonense.
“Parintins é algo que quero fazer para além do Carnaval, como um modo especial. Quero que as pessoas possam guiar seu boi, escolher o tema e lidar com as decisões que envolvem aquela festa, que já é muito particular por si só”, adiantou.
Projeto independente e feito por um apaixonado por Carnaval
“É um projeto que não tem aporte nenhum, além das minhas folgas, do meu sono e do meu salário. Quanto mais apoio de pessoas que gostam da mesma coisa que eu e se divertem com o jogo, melhor”, afirmou.
Ele também diz que fica especialmente satisfeito ao perceber que uma ideia criada por diversão encontrou espaço entre pessoas que compartilham da mesma paixão.
“Fico feliz, claro. Está longe de ser a minha primeira função, porque sou jornalista e exerço o jornalismo. Mas é muito bom ver que um projeto paralelo, 100% de fã e feito na inquietude, tenha dado tão certo”, concluiu.
Quem quiser conhecer o simulador pode procurar por Pavilhão Jogo na internet ou acessar o endereço pavilhao.netlify.app. A plataforma também conta com orientações para quem está começando a jogar.
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