Portela anunciou Erika Januza como a nova musa - Divulgação / Portela

Portela anunciou Erika Januza como a nova musaDivulgação / Portela

Publicado 12/11/2026 22:52 | Atualizado 12/11/2026 22:53

A Portela anunciou, nesta quinta-feira (12), Erika Januza como sua nova musa para o Carnaval 2027. A chegada foi marcada por um momento especial, no qual atriz pediu a bênção a integrantes históricos da agremiação.

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Apaixonada pelo Carnaval, a atriz celebrou a oportunidade de vestir o azul e branco da escola de Madureira. Em um dos momentos mais simbólicos, Erika beijou as mãos de Tia Surica, uma das maiores baluartes portelenses, e pediu a bênção também ao presidente Júnior Escafura: Apaixonada pelo Carnaval, a atriz celebrou a oportunidade de vestir o azul e branco da escola de Madureira. Em um dos momentos mais simbólicos, Erika beijou as mãos de Tia Surica, uma das maiores baluartes portelenses, e pediu a bênção também ao presidente Júnior Escafura:

"Sou mineira e aprendi desde pequena que, quando a gente chega à casa de alguém, precisa pedir licença e a bênção. É assim que quero chegar à Portela, com muito respeito e carinho por todas as pessoas que construíram essa história. Gostaria de pedir a bênção a cada uma delas, porque todas fazem parte desse momento. Estou muito feliz por ser recebida nessa família", afirmou a apresentadora do "Saia Justa", do GNT.

Tia Surica retribuiu o gesto carinhoso e recepcionou a nova integrante da escola: "Seja bem-vinda, minha musa", disse a baluarte. Em 2027, a Portela apresentará o enredo "Ao mestre, com carinho", desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros em homenagem a Monarco, um dos maiores nomes do samba e da história da agremiação. A escola será a primeira a desfilar na terça-feira de Carnaval.



Viradouro

Erika também fez parte da Viradouro, quando estreou como rainha em 2022. A atriz deixou o posto após o Desfile das Campeãs de 2025, quando a escola de samba garantiu o 4º lugar no Grupo Especial com o enredo "Malunguinho - Mensageiro de Três Mundos".

No último episódio do programa "Rainhas, Além da Avenida" ela explicou o motivo da saída. "Vocês vão acompanhar hoje o meu último desfile. A Viradouro me pediu o cargo, o cargo não é meu, eu sou só um instrumento. Eu vou sentir muita saudade, e eu fui muito feliz aqui. Eu estou triste, mas é um ciclo que se encerra. Quero agradecer a Viradouro, a Furacão, ao Mestre Ciça, ao Marcelinho, Dudu, Alex. Queria conseguir falar o nome de todo mundo", disse ela, na ocasião.

Neste ano, a apresentadora retornou ao desfile da escola de Niterói para participar da homenagem ao Mestre Ciça, enredo da escola. Juliana Paes reinou à frente dos ritmistas. Em 2026, inclusive, a Viradouro foi a grande campeã. Para 2027, a agremiação anunciou Bellinha Delfim como rainha de bateria.