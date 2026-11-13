Mocidade homenageou Rita Lee no desfile de 2026 - Carlos Elias / Arquivo O Dia

Mocidade homenageou Rita Lee no desfile de 2026 Carlos Elias / Arquivo O Dia

Publicado 13/11/2026 16:31

Mocidade Independente de Padre Miguel é uma das escolas de samba mais tradicionais do Carnaval do Rio de Janeiro. Conhecida como Estrela Guia, a Verde e Branco da Zona Oeste acumula seis títulos na elite, sambas-enredo que atravessaram gerações e uma bateria que revolucionou os desfiles. Mas o que nem todo mundo sabe é que a agremiação nasceu de um time de futebol.

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A história começou em 2 de março de 1952, com a criação do Independente Futebol Clube, uma equipe amadora de Padre Miguel. Após as partidas, jogadores e torcedores se reuniam no tradicional Ponto Chic para comemorar os resultados com rodas de samba. Os encontros deram origem ao bloco Mocidade do Independente, em 1953.



Dois anos depois, em 10 de novembro de 1955, surgiu oficialmente o Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Com as cores verde e branco e uma estrela de cinco pontas como símbolo, a escola construiu uma forte ligação com a comunidade da Vila Vintém. Sua quadra na Avenida Brasil ficou conhecida como "Maracanã do Samba". A história começou em 2 de março de 1952, com a criação do Independente Futebol Clube, uma equipe amadora de Padre Miguel. Após as partidas, jogadores e torcedores se reuniam no tradicional Ponto Chic para comemorar os resultados com rodas de samba. Os encontros deram origem ao bloco Mocidade do Independente, em 1953.Dois anos depois, em 10 de novembro de 1955, surgiu oficialmente o Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Com as cores verde e branco e uma estrela de cinco pontas como símbolo, a escola construiu uma forte ligação com a comunidade da Vila Vintém. Sua quadra na Avenida Brasil ficou conhecida como "Maracanã do Samba".

A bateria que revolucionou o Carnaval

Uma das maiores marcas da Mocidade é a bateria "Não Existe Mais Quente". Sob o comando do lendário Mestre André, a escola ganhou destaque por uma inovação que se tornou tradição nos desfiles: a paradinha.



A novidade surpreendeu o público no fim da década de 1950. Durante a apresentação, os ritmistas interrompiam parte dos instrumentos de forma sincronizada, enquanto o samba continuava. O recurso conquistou os foliões e passou a ser reproduzido por outras agremiações.

Títulos e sambas inesquecíveis

A primeira conquista da Mocidade aconteceu em 1958, no segundo grupo, com o enredo "Apoteose do Samba". Já o primeiro título na elite veio em 1979, com "O Descobrimento do Brasil", desenvolvido pelo carnavalesco Arlindo Rodrigues.



Em 1985, a escola conquistou o segundo campeonato com "Ziriguidum 2001, um Carnaval nas Estrelas", de Fernando Pinto. O desfile futurista entrou para a história pela criatividade das fantasias e alegorias.



A década de 1990 também foi marcada por vitórias. Sob o comando do carnavalesco Renato Lage, a agremiação venceu em 1990, com "Vira, Virou, a Mocidade Chegou", e em 1991, com "Chuê, Chuá, as Águas Vão Rolar". Em 1996, voltou ao primeiro lugar com "Criador e Criatura", espetáculo que se destacou pelo uso da tecnologia.



Depois de 21 anos sem títulos, a Mocidade voltou a conquistar o campeonato em 2017, com "As Mil e Uma Noites de Uma Mocidade pra Lá de Marrakesh". Inicialmente vice-campeã, a escola passou a dividir o título com a Portela após a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) reconhecer um erro no julgamento.



Além dos desfiles campeões, a Estrela Guia eternizou sambas como "Sonhar Não Custa Nada! Ou Quase Nada", de 1992, e "Pede Caju que Dou... Pé de Caju que Dá!", de 2024, que ganhou destaque nas plataformas digitais.



A Mocidade também possui uma história marcada pela presença de personalidades. Na década de 1980, Monique Evans ganhou destaque à frente dos ritmistas e ajudou a popularizar a figura da madrinha de bateria no Carnaval.



Ao longo dos anos, famosas como Viviane Araújo, Antônia Fontenelle, Mariana Rios e Claudia Leitte ocuparam o posto de rainha de bateria. Camila Silva também marcou época na agremiação.



Entre 2024 e 2026, a coroa pertenceu a Fabíola de Andrade, que passou a ocupar o posto de rainha da escola. Para 2027, a escolhida foi Gaby Mendes, que começou sua trajetória na agremiação como passista.



A ligação com o mundo artístico vai além das rainhas. A escola já homenageou grandes nomes da música brasileira, como Elis Regina, em 1989, e Elza Soares, em 2022.



Em 2026, Rita Lee foi o tema do desfile "Rita Lee, a Padroeira da Liberdade", desenvolvido por Renato Lage. A apresentação contou com a participação das atrizes Mel Lisboa e Lilia Cabral, além do músico Roberto de Carvalho, viúvo da cantora. A agremiação terminou a competição em 11º lugar.

Carnaval 2027

No próximo Carnaval, a Mocidade levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Latinamente Independente – Nosso Norte é o Sul em Remanifesto", desenvolvido pelo carnavalesco Jack Vasconcelos.



Inspirado na obra "América Invertida", do artista uruguaio Joaquín Torres García, o desfile pretende valorizar a identidade, a cultura e a soberania dos povos latino-americanos.



A Estrela Guia será a primeira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, 8 de fevereiro. A bateria "Não Existe Mais Quente" seguirá sob o comando de Mestre Dudu, com Gaby Mendes à frente dos ritmistas.



O intérprete Evandro Malandro será responsável por defender o samba-enredo, composto por Paulo César Feital, Alex Saraiça, Denilson do Rozário, André Russo, Carlinho da Chácara e Fábio Bueno.