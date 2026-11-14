Viviane Araujo no último ensaio de rua do Salgueiro - Thiago Mattos / Brazil News

Viviane Araujo no último ensaio de rua do SalgueiroThiago Mattos / Brazil News

Publicado 14/11/2026 14:18

Um dos momentos mais aguardados é a possível participação de Anitta, nova rainha de bateria da Grande Rio. A cantora era esperada no ensaio do último domingo (8), cancelado por causa da chuva. A escola volta à Avenida Brigadeiro Lima e Silva, em Duque de Caxias, neste domingo (15), às 19h, mas a presença da artista, que esteve em Las Vegas para o Grammy Latino, ainda não foi confirmada.Neste sábado (14), a Mocidade comemora seus 71 anos com ensaio na Avenida Ministro Ary Franco, em Bangu, às 18h, e distribuição de bolo. A festa também marca a estreia na rua do intérprete Evandro Malandro e da rainha de bateria Gaby Mendes. Às 20h, a Beija-Flor recebe a Portela na Estrada Mirandela, em Nilópolis, para abrir a temporada do Encontro de Quilombos.No domingo, a Mangueira estreia às 17h, na Rua Visconde de Niterói, com o samba dedicado a Iansã. A Imperatriz, que teve Paolla Oliveira à frente da bateria na estreia da semana passada, ensaia em Ramos às 16h. Já a Viradouro volta às ruas de Niterói às 18h, com Bellinha Delfim no posto de rainha de bateria. A Portela, por sua vez, não fará seu ensaio habitual em Madureira neste domingo.Os encontros também servem para ajustar o canto, a evolução das alas e as coreografias antes dos desfiles oficiais. Durante a semana, a festa continua com Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel, Unidos da Tijuca, Salgueiro e União de Maricá.