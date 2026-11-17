Patrono Vinicius Drumond deixou a escola de samba Em Cima da Hora - Reprodução/Redes Sociais

Patrono Vinicius Drumond deixou a escola de samba Em Cima da HoraReprodução/Redes Sociais

Publicado 17/11/2026 22:54 | Atualizado 17/11/2026 22:56

O presidente de honra da Em Cima da Hora, Vinicius Drumond , deixou a escola de samba, da Série Ouro do Carnaval carioca, devido "questões de ordem pessoal". O anúncio foi realizado através das redes sociais da agremiação, na noite desta terça-feira (17), que destacou o "respeito e consideração" pelo bicheiro e ex-patrono.

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"A em Cima da Hora vem a público comunicar que Vinicius Drumond, em razão de questões de ordem pessoal e diante das circunstâncias que envolvem este momento de sua vida, decidiu se afastar das atividades da agremiação", iniciou a escola de Cavalcanti, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



"Sabemos que decisões como essa nem sempre são simples, especialmente quando envolvem uma trajetória construída a partir de relações, dedicação, carinho e sentimentos que ultrapassam os limites de uma função ou responsabilidade. Por isso, compreendemos e respeitamos sua decisão, reconhecendo que existem momentos em que as circunstâncias pessoais exigem atenção, escolhas e novos direcionamentos", continuou.



Em seguida, reforçou que a admiração entre a escola e o ex-patrono permanece. "É importante destacar que esse movimento não altera o carinho, o respeito e a admiração que Vinicius nutre pela Em Cima da Hora, por sua história e, principalmente, por sua comunidade. Os laços construídos ao longo dessa caminhada permanecem, assim como o reconhecimento por tudo aquilo que foi compartilhado e vivenciado."



"A Em Cima da Hora entende que o samba é feito de encontros, histórias, dedicação e, acima de tudo, de pessoas. E são justamente esses vínculos que merecem ser preservados, independentemente dos caminhos que cada um precise seguir em determinado momento".

"Neste momento, desejamos a Vinícius serenidade para atravessar essa etapa, sabedoria em suas decisões e a certeza de que o respeito e o carinho da nossa agremiação permanecem. Certas relações não se encerram com uma decisão. Permanecem na história, na memória e no respeito construído ao longo do caminho".

Com respeito e consideração, Vinicius Pereira Drumond", finalizou a Em Cima da Hora.

Vinicius foi anunciado como o presidente de honra da agremiação em julho do ano passado. "Criado na Zona Norte e com longa trajetória no Carnaval, Vinicius sempre esteve presente nos bastidores, apoiando, construindo e valorizando as escolas da região. Agora, ele assume um papel em nossa história, como patrono, sendo mais um grande nome no desenvolvimento do nosso carnaval", disse o post, na ocasião.

Ele é filho e herdeiro na contravenção do bicheiro Luizinho Drumond, que morreu em 2020. O ex-patrono já ocupou o cargo de vice-presidente executivo da Imperatriz Leopoldinense, presidida por sua irmã, Catia Drumond. No entanto, renunciou ao posto em 26 de fevereiro do ano passado, após se tornar alvo de operações policiais.

Alvo de operações



A trajetória de Drumond não está restrita ao carnaval e à contravenção. No início de fevereiro do ano passado, ele foi alvo da Operação Ouro Negro, deflagrada pela Polícia Civil contra integrantes de uma quadrilha especializada no furto de petróleo e derivados em dutos subterrâneos da Petrobras. Segundo as investigações, o grupo seria comandado por Vinicius. Na ocasião, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos.



De acordo com a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), o bicheiro estaria envolvido em diversas atividades ilícitas, como agiotagem, lavagem de dinheiro e corrupção. A polícia afirma que Drumond atua por meio de "laranjas", o que dificulta o rastreamento de suas ações. Ainda segundo os investigadores, as provas coletadas indicam sua participação direta e liderança nos crimes apurados.

Nove dias após essa operação, Vinicius voltou a ser alvo da Civil, desta vez em uma ação relacionada ao assassinato do empresário Manuel Agostinho Rodrigues de Miranda, de 66 anos. Ao todo, 13 pessoas foram alvo da operação.



O crime aconteceu em 29 de setembro de 2023, na Rua Bispo Lacerda, em Del Castilho, Zona Norte. O veículo de Agostinho, um Toyota Corolla blindado, foi atingido por diversos disparos de fuzil, que arrancaram a maçaneta da porta do motorista, ponto onde os tiros foram concentrados.

Segundo as investigações, o empresário também tinha envolvimento com a contravenção e era ligado à família Drumond, tendo sido sócio de Luizinho Drumond no passado. Após a morte do patriarca, no entanto, desentendimentos internos teriam provocado o rompimento entre os grupos, culminando na execução de Agostinho. A polícia investiga se a ordem partiu da cúpula da contravenção.

Atentado

Vinicius sofreu um atentado três dias após ser anunciado como patrono da escola de Cavalcanti. Ele foi vítima de uma tentativa de homicídio na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na ZonaSudoeste.O carro do bicheiro foi alvejado na altura da estação do BRT Roberto Marinho por volta das 11h. Os criminosos direcionaram os tiros para a porta do motorista. Os disparos assustaram quem passava pelo local. Devido ao crime, a pista central da via, no sentido São Conrado, ficou interditada por cerca de 30 minutos.



O bicheiro sofreu escoriações leves por causa de estilhaços de vidro. Ele deu entrada no Hospital Barra D'Or e, de acordo com a unidade, recebeu atendimento na emergência e alta logo em seguida.

Policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca) já fizeram uma perícia no trecho onde aconteceu o tiroteio. O veículo de Vinicius, que é blindado, foi levado para a delegacia.



Embora o caso não tenha registrado nenhuma vítima fatal, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu as investigações. Segundo a Polícia Civil, Drumond será ouvido em breve e o veículo levado para a sede da especializada. Agentes realizam diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.



No dia seguinte, o contraventor prestou depoimento na DHC, na Barra da Tijuca. Ele chegou acompanhado de um advogado e de uma testemunha.O carro utilizado no crime foi encontrado abandonado na Rua Mario Larrúbia, em Guaratiba, na Zona Oeste, com diversas marcas de tiros, inclusive nos pneus. O veículo teve furos nos vidros, uma espécie de seteiras, feitas para a passagem do armamento pesado usado no ataque.O carro da vítima e o que foi usado pelos criminosos foram periciados.



Apontado como um dos suspeitos de envolvimento no atentado contra o bicheiro,o policial militar da ativa Luiz César da Cunha, lotado no 15º BPM, se entregou à Civil no dia 21. Depois da apresentação na sede da DHC, os agentes cumpriram contra ele um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio.



Dias antes da prisão de Luiz César, policiais da especializada já haviam detido outro suspeito de participar do ataque. Deivyd Bruno Nogueira Vieira, conhecido como Piloto, foi capturado em operação realizada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Em 2024, ele foi expulso da Polícia Militar após ficar comprovado o seu envolvimento nos crimes de receptação de veículo roubado e tráfico de drogas.



No dia 31 deste mesmo mês, a DHC prendeu o terceiro suspeito, Adriano Carvalho de Araújo, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, o detido utilizava um carro de modelo HB20 branco durante o crime.



Segundo as investigações, o policial militar Deivyd Bruno participou do planejamento da ação e ajudou a retirar os envolvidos após o ataque. Em setembro de 2025, cinco homens foram denunciados pelo Ministério Públicopela tentativa de homicídio contra o bicheiro Vinicius.



Segundo as investigações, Deivyd Bruno participou do planejamento da ação e ajudou a retirar os envolvidos após o ataque. Rafael Ferreira ficou responsável por monitorar a vítima. Já Luís César da Cunha e Adriano de Araújo atuaram no planejamento e na cobertura do crime. Jorge Affonso estava envolvido no planejamento, vigilância e apoio no momento da execução.