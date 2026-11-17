Patrono Vinicius Drumond deixou a escola de samba Em Cima da HoraReprodução/Redes Sociais
"Sabemos que decisões como essa nem sempre são simples, especialmente quando envolvem uma trajetória construída a partir de relações, dedicação, carinho e sentimentos que ultrapassam os limites de uma função ou responsabilidade. Por isso, compreendemos e respeitamos sua decisão, reconhecendo que existem momentos em que as circunstâncias pessoais exigem atenção, escolhas e novos direcionamentos", continuou.
Em seguida, reforçou que a admiração entre a escola e o ex-patrono permanece. "É importante destacar que esse movimento não altera o carinho, o respeito e a admiração que Vinicius nutre pela Em Cima da Hora, por sua história e, principalmente, por sua comunidade. Os laços construídos ao longo dessa caminhada permanecem, assim como o reconhecimento por tudo aquilo que foi compartilhado e vivenciado."
"A Em Cima da Hora entende que o samba é feito de encontros, histórias, dedicação e, acima de tudo, de pessoas. E são justamente esses vínculos que merecem ser preservados, independentemente dos caminhos que cada um precise seguir em determinado momento".
Com respeito e consideração, Vinicius Pereira Drumond", finalizou a Em Cima da Hora.
Alvo de operações
De acordo com a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), o bicheiro estaria envolvido em diversas atividades ilícitas, como agiotagem, lavagem de dinheiro e corrupção. A polícia afirma que Drumond atua por meio de "laranjas", o que dificulta o rastreamento de suas ações. Ainda segundo os investigadores, as provas coletadas indicam sua participação direta e liderança nos crimes apurados.
O crime aconteceu em 29 de setembro de 2023, na Rua Bispo Lacerda, em Del Castilho, Zona Norte. O veículo de Agostinho, um Toyota Corolla blindado, foi atingido por diversos disparos de fuzil, que arrancaram a maçaneta da porta do motorista, ponto onde os tiros foram concentrados.
Atentado
O bicheiro sofreu escoriações leves por causa de estilhaços de vidro. Ele deu entrada no Hospital Barra D'Or e, de acordo com a unidade, recebeu atendimento na emergência e alta logo em seguida.
Policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca) já fizeram uma perícia no trecho onde aconteceu o tiroteio. O veículo de Vinicius, que é blindado, foi levado para a delegacia.
Embora o caso não tenha registrado nenhuma vítima fatal, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu as investigações. Segundo a Polícia Civil, Drumond será ouvido em breve e o veículo levado para a sede da especializada. Agentes realizam diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.
No dia seguinte, o contraventor prestou depoimento na DHC, na Barra da Tijuca. Ele chegou acompanhado de um advogado e de uma testemunha.O carro utilizado no crime foi encontrado abandonado na Rua Mario Larrúbia, em Guaratiba, na Zona Oeste, com diversas marcas de tiros, inclusive nos pneus. O veículo teve furos nos vidros, uma espécie de seteiras, feitas para a passagem do armamento pesado usado no ataque.O carro da vítima e o que foi usado pelos criminosos foram periciados.
Apontado como um dos suspeitos de envolvimento no atentado contra o bicheiro,o policial militar da ativa Luiz César da Cunha, lotado no 15º BPM, se entregou à Civil no dia 21. Depois da apresentação na sede da DHC, os agentes cumpriram contra ele um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio.
Dias antes da prisão de Luiz César, policiais da especializada já haviam detido outro suspeito de participar do ataque. Deivyd Bruno Nogueira Vieira, conhecido como Piloto, foi capturado em operação realizada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Em 2024, ele foi expulso da Polícia Militar após ficar comprovado o seu envolvimento nos crimes de receptação de veículo roubado e tráfico de drogas.
No dia 31 deste mesmo mês, a DHC prendeu o terceiro suspeito, Adriano Carvalho de Araújo, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, o detido utilizava um carro de modelo HB20 branco durante o crime.
Segundo as investigações, o policial militar Deivyd Bruno participou do planejamento da ação e ajudou a retirar os envolvidos após o ataque. Em setembro de 2025, cinco homens foram denunciados pelo Ministério Públicopela tentativa de homicídio contra o bicheiro Vinicius.
Segundo as investigações, Deivyd Bruno participou do planejamento da ação e ajudou a retirar os envolvidos após o ataque. Rafael Ferreira ficou responsável por monitorar a vítima. Já Luís César da Cunha e Adriano de Araújo atuaram no planejamento e na cobertura do crime. Jorge Affonso estava envolvido no planejamento, vigilância e apoio no momento da execução.
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