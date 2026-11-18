Cahê RodriguesReprodução/Instagram
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O profissional agradeceu a oportunidade de trabalhar com a escola, e relatou que decisão partiu de necessidade de preservar saúde mental e de manter seus princípios e valores. “Obrigado, Em Cima da Hora. Existem coisas que fogem ao nosso controle. Perguntas que ficam sem resposta, situações que nos fazem refletir e gestos que, por si sós, mudam tudo”.
“Ao longo da minha trajetória, aprendi que, tão importante quanto realizar sonhos, é saber respeitar os próprios limites, preservar a saúde mental e, acima de tudo, permanecer fiel aos princípios e valores que norteiam minha vida e minha arte. Por essas razões, comunico que, a partir deste momento, não faço mais parte do quadro de profissionais da Em Cima da Hora”, contou.
Apesar de desligamento, que ocorreu antes do desfile na Marquês de Sapucaí, ele afirmou que irá sair levando consigo o respeito pela história da agremiação de Cavalcante e pela experiência que vivenciou. “Levo comigo o respeito pela história da escola, o carinho por sua comunidade e a gratidão a todos aqueles que acreditaram no meu trabalho”.
Rodrigues explicou que continua com a consciência tranquila, e que o essencial é permanecer fiel a si mesmo. “Sigo com a consciência tranquila, a dignidade preservada e a certeza de que a arte precisa caminhar ao lado do respeito, da verdade e da reciprocidade. Nem toda partida representa uma desistência. Às vezes, partir é a maneira mais corajosa de permanecer fiel a si mesmo”.
Ele completou fala, desejando o melhor para a escola, “Obrigado, Em Cima da Hora! Que sua história continue sendo escrita com a força, a paixão e a resistência de sua comunidade”.
Entre os comentários da publicação, internautas comentaram sobre a saída do carnavalesco. Uma seguidora elogiou a coragem do artista em se posicionar, “Sou sua fã, meu amigo! Uma pena! Sei bem como são os bastidores e você é diferenciado quanto a se posicionar! Você em breve estará brilhando!”; outro, desejou felicidade para Cahê nesta trajetória, “Estarei sempre desejando os melhores caminhos pra você, meu querido amigo”. Alguns, ainda, exclamaram: “Sucesso”, “Você é gigante” e “Pra cima”.
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