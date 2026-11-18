Cahê Rodrigues - Reprodução/Instagram

Cahê RodriguesReprodução/Instagram

Publicado 18/11/2026 15:40





Leia mais: Carnaval 2027: escolas de samba retomam ensaios de rua; veja agenda



O profissional agradeceu a oportunidade de trabalhar com a escola, e relatou que decisão partiu de necessidade de preservar saúde mental e de manter seus princípios e valores. “Obrigado, Em Cima da Hora. Existem coisas que fogem ao nosso controle. Perguntas que ficam sem resposta, situações que nos fazem refletir e gestos que, por si sós, mudam tudo”.



“Ao longo da minha trajetória, aprendi que, tão importante quanto realizar sonhos, é saber respeitar os próprios limites, preservar a saúde mental e, acima de tudo, permanecer fiel aos princípios e valores que norteiam minha vida e minha arte. Por essas razões, comunico que, a partir deste momento, não faço mais parte do quadro de profissionais da Em Cima da Hora”, contou.



Apesar de desligamento, que ocorreu antes do desfile na Marquês de Sapucaí, ele afirmou que irá sair levando consigo o respeito pela história da agremiação de Cavalcante e pela experiência que vivenciou. “Levo comigo o respeito pela história da escola, o carinho por sua comunidade e a gratidão a todos aqueles que acreditaram no meu trabalho”.



Rodrigues explicou que continua com a consciência tranquila, e que o essencial é permanecer fiel a si mesmo. “Sigo com a consciência tranquila, a dignidade preservada e a certeza de que a arte precisa caminhar ao lado do respeito, da verdade e da reciprocidade. Nem toda partida representa uma desistência. Às vezes, partir é a maneira mais corajosa de permanecer fiel a si mesmo”.



Ele completou fala, desejando o melhor para a escola, “Obrigado, Em Cima da Hora! Que sua história continue sendo escrita com a força, a paixão e a resistência de sua comunidade”.



Entre os comentários da publicação, internautas comentaram sobre a saída do carnavalesco. Uma seguidora elogiou a coragem do artista em se posicionar, “Sou sua fã, meu amigo! Uma pena! Sei bem como são os bastidores e você é diferenciado quanto a se posicionar! Você em breve estará brilhando!”; outro, desejou felicidade para Cahê nesta trajetória, “Estarei sempre desejando os melhores caminhos pra você, meu querido amigo”. Alguns, ainda, exclamaram: “Sucesso”, “Você é gigante” e “Pra cima”. O carnavalesco Cahê Rodrigues comunicou saída da escola de samba Em Cima da Hora, em nota publicada nas redes sociais, nesta quarta-feira (18). O artista havia sido contratado para desenvolver, em parceria com Rodrigo Almeida, o projeto da agremiação para o Carnaval de 2027 O profissional agradeceu a oportunidade de trabalhar com a escola, e relatou que decisão partiu de necessidade de preservar saúde mental e de manter seus princípios e valores. “Obrigado, Em Cima da Hora. Existem coisas que fogem ao nosso controle. Perguntas que ficam sem resposta, situações que nos fazem refletir e gestos que, por si sós, mudam tudo”.“Ao longo da minha trajetória, aprendi que, tão importante quanto realizar sonhos, é saber respeitar os próprios limites, preservar a saúde mental e, acima de tudo, permanecer fiel aos princípios e valores que norteiam minha vida e minha arte. Por essas razões, comunico que, a partir deste momento, não faço mais parte do quadro de profissionais da Em Cima da Hora”, contou.Apesar de desligamento, que ocorreu antes do desfile na Marquês de Sapucaí, ele afirmou que irá sair levando consigo o respeito pela história da agremiação de Cavalcante e pela experiência que vivenciou. “Levo comigo o respeito pela história da escola, o carinho por sua comunidade e a gratidão a todos aqueles que acreditaram no meu trabalho”.Rodrigues explicou que continua com a consciência tranquila, e que o essencial é permanecer fiel a si mesmo. “Sigo com a consciência tranquila, a dignidade preservada e a certeza de que a arte precisa caminhar ao lado do respeito, da verdade e da reciprocidade. Nem toda partida representa uma desistência. Às vezes, partir é a maneira mais corajosa de permanecer fiel a si mesmo”.Ele completou fala, desejando o melhor para a escola, “Obrigado, Em Cima da Hora! Que sua história continue sendo escrita com a força, a paixão e a resistência de sua comunidade”.Entre os comentários da publicação, internautas comentaram sobre a saída do carnavalesco. Uma seguidora elogiou a coragem do artista em se posicionar, “Sou sua fã, meu amigo! Uma pena! Sei bem como são os bastidores e você é diferenciado quanto a se posicionar! Você em breve estará brilhando!”; outro, desejou felicidade para Cahê nesta trajetória, “Estarei sempre desejando os melhores caminhos pra você, meu querido amigo”. Alguns, ainda, exclamaram: “Sucesso”, “Você é gigante” e “Pra cima”.

Patrono deixa Em Cima da Hora

O carnavalesco não é o único que deixa a agremiação, o presidente de honra, Vinicius Drummond, anunciou saída de Em Cima da Hora, nesta última terça-feira (17). A confirmação da saída do ex-patrono foi realizada pelas redes sociais da escola da samba. "A em Cima da Hora vem a público comunicar que Vinicius Drumond, em razão de questões de ordem pessoal e diante das circunstâncias que envolvem este momento de sua vida, decidiu se afastar das atividades da agremiação", comunicou a equipe.

"Sabemos que decisões como essa nem sempre são simples, especialmente quando envolvem uma trajetória construída a partir de relações, dedicação, carinho e sentimentos que ultrapassam os limites de uma função ou responsabilidade. Por isso, compreendemos e respeitamos sua decisão, reconhecendo que existem momentos em que as circunstâncias pessoais exigem atenção, escolhas e novos direcionamentos", explicaram.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa







