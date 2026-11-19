Unidos de Vila Isabel durante o desfile do Carnaval 2026 - Carlos Elias / Arquivo O Dia

Unidos de Vila Isabel durante o desfile do Carnaval 2026Carlos Elias / Arquivo O Dia

Publicado 19/11/2026 19:38 | Atualizado 20/11/2026 10:19

Conhecida como Azul e Branca de Noel, a Vila Isabel é uma das maiores escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro. Ao longo de oito décadas de existência, a agremiação coleciona três títulos no Grupo Especial, hinos que atravessam gerações e muita tradição.

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A escola foi criada em 1946, quando Antônio Fernandes da Silveira, conhecido como Seu China, vindo do Morro do Salgueiro, se mudou para o bairro. Na Vila Isabel, ele se aproximou de jovens que faziam reuniões frequentes próximo à sua casa, na Rua Senador Nabuco, incluindo festas carnavalescas com direito a blocos.



Seu China, então, se envolveu com a folia e, junto com a mulher, Jardelina, a cunhada, Clarendina, além de Ari Barbosa, Paulo Brazão, Tuninho Carpinteiro, Celso da Silva, Quinzinho, Osmar Mariano e Servan Heitor de Carvalho, fundou a Unidos de Vila Isabel, no dia 4 de abril deste ano.

Em 27 de dezembro, a Vila Isabel teve sua filiação aceita na União Geral das Escolas de Samba - UGES e desfilou pela primeira vez no ano seguinte, em 1947. A Azul e Branca estreou na Avenida com o enredo "De Escrava a Rainha", assinado pelo carnavalesco Miguel Moura e com samba-enredo de autoria de Paulo Brazão.

Títulos

Em 1979, venceu o primeiro título no Grupo 1B com o tema "Os Dourados Anos de Carlos Machado". No ano seguinte, a agremiação conquistou a segunda colocação no Grupo 1A com o enredo "Sonho de um Sonho", samba de sucesso que continua sendo entoado durante os ensaios de quadra e em rodas de samba.



A escola foi a grande campeã do Grupo Especial em 1988, com o enredo "Kizomba, a Festa da Raça", de autoria de Martinho da Vila e samba composto por Rodolpho de Souza, Jonas e Luis Carlos da Vila. Em 2004, após quatro desfiles no Grupo de Acesso, a escola foi a grande campeã e retornou ao Grupo Especial. O desfile apresentou o enredo "A Vila é Para Ti", que homenageou a cidade de Paraty.

A agremiação ganhou o segundo campeonato na 'primeira divisão' do Carnaval com o tema "Soy Loco Por Ti América: A Vila Canta a Latinidade", no qual exaltou a identidade cultural latino-americana. Em 2013, garantiu o terceiro título no Grupo Especial com o enredo "A Vila Canta o Brasil, Celeiro do Mundo - Água no Feijão que Chegou Mais Um", composto por Martinho da Vila, Arlindo Cruz, André Diniz, Leonel e Tunico da Vila.



Martinho da Vila

Um dos maiores cantores e compositores, Martinho carrega no nome artístico o amor pela Vila ao longo de mais de 60 anos de história com a agremiação. O artista, inclusive, é o presidente de honra. Além disso, ao lado de Evandro Bocão e André Diniz, ele compôs o samba nº 13, que venceu a disputa e será o hino que a escola levará para o Carnaval 2027.

Carnaval 2027

No próximo desfile a Vila apresentará o enredo "Torto arado – sobre a terra há de viver sempre o mais forte", inspirado no premiado romance "Torto Arado", do escritor Itamar Vieira Junior. Desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, em parceria com o pesquisador Vinícius Natal, o desfile vai transformar o universo da obra literária em uma narrativa sobre luta quilombola, ancestralidade e o Jarê, religião de matriz africana tradicional da Chapada Diamantina que nunca apareceu em um desfile da Sapucaí.

A Unidos de Vila Isabel será a quarta escola a desfilar no domingo de Carnaval, em 7 de fevereiro de 2027 com os seus componentes, incluindo o intérprete Tinga, o mestre de bateria Macaco Branco e a rainha dos ritmistas da Swingueira de Noel, Sabrina Sato. A apresentadora ocupa o mesmo posto na Gaviões da Fiel, escola de São Paulo.