Pinah é uma das figuras mais conhecidas e respeitadas do carnaval cariocaDivulgação/Câmara do Rio
Um dos episódios mais marcantes de sua trajetória aconteceu em março de 1978. Durante uma apresentação da Beija-Flor no Palácio da Cidade, no Rio, Pinah sambou com o então príncipe Charles, hoje rei Charles III, que estava em visita oficial ao Brasil. A cena ganhou repercussão internacional e transformou a passista em uma personalidade conhecida também fora do país. Foi a partir daquele encontro que ela ficou conhecida como “Cinderela Negra”.
A história foi eternizada no samba-enredo “A Grande Constelação das Estrelas Negras”, com o qual a Beija-Flor conquistou o título do Carnaval de 1983. A composição homenageava personalidades negras da história e da cultura brasileira, entre elas Pelé, Grande Otelo, Clementina de Jesus, Ganga Zumba e a própria Pinah. O refrão que a mencionava “Pinah, a Cinderela negra que ao príncipe encantou” ajudou a consolidar seu lugar na memória da escola.
A relação com a Beija-Flor continuou mesmo depois que Pinah deixou de desfilar como destaque. Em 2019, a agremiação voltou a homenageá-la com uma ala formada por 30 mulheres negras com as cabeças raspadas, em referência à aparência que se tornou sua marca registrada. Atualmente, ela participa dos desfiles na ala da diretoria e acompanha a rotina da escola, mesmo morando em São Paulo.
Além da trajetória na Avenida, Pinah também construiu uma vida profissional ligada ao universo do Carnaval. Depois de se casar com o empresário Elias Ayoub, mudou-se para São Paulo e passou a trabalhar no comércio de artigos carnavalescos, mantendo a ligação com o samba e com a Beija-Flor.
Com quase cinco décadas de história na agremiação, Pinah se tornou uma referência para diferentes gerações de sambistas. Sua trajetória reúne a presença de uma mulher negra em posição de destaque no Carnaval, a projeção internacional de uma passista brasileira e uma ligação duradoura com a escola de Nilópolis.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.