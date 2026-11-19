Pinah é uma das figuras mais conhecidas e respeitadas do carnaval carioca - Divulgação/Câmara do Rio

Pinah é uma das figuras mais conhecidas e respeitadas do carnaval cariocaDivulgação/Câmara do Rio

Publicado 19/11/2026 21:58 | Atualizado 19/11/2026 21:59

Um dos maiores símbolos da história da Beija-Flor de Nilópolis e de todo o carnaval carioca, Pinah Ayoub recebeu a Medalha Pedro Ernesto , principal honraria concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A homenagem reconhece a trajetória da sambista e sua contribuição para a valorização da cultura popular e do Carnaval carioca.

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Nascida Maria da Penha Ferreira, em Minas Gerais, Pinah chegou à Beija-Flor em 1976, por intermédio do carnavalesco Joãosinho Trinta. Antes de se firmar na escola de Nilópolis, passou por outras agremiações, como Em Cima da Hora e Salgueiro. Sua presença na Avenida, marcada pelo samba, pela elegância e pelo visual de cabeça raspada, tornou-se uma das imagens mais reconhecidas do Carnaval carioca.



Um dos episódios mais marcantes de sua trajetória aconteceu em março de 1978. Durante uma apresentação da Beija-Flor no Palácio da Cidade, no Rio, Pinah sambou com o então príncipe Charles, hoje rei Charles III, que estava em visita oficial ao Brasil. A cena ganhou repercussão internacional e transformou a passista em uma personalidade conhecida também fora do país. Foi a partir daquele encontro que ela ficou conhecida como “Cinderela Negra”.



A história foi eternizada no samba-enredo “A Grande Constelação das Estrelas Negras”, com o qual a Beija-Flor conquistou o título do Carnaval de 1983. A composição homenageava personalidades negras da história e da cultura brasileira, entre elas Pelé, Grande Otelo, Clementina de Jesus, Ganga Zumba e a própria Pinah. O refrão que a mencionava “Pinah, a Cinderela negra que ao príncipe encantou” ajudou a consolidar seu lugar na memória da escola.



A relação com a Beija-Flor continuou mesmo depois que Pinah deixou de desfilar como destaque. Em 2019, a agremiação voltou a homenageá-la com uma ala formada por 30 mulheres negras com as cabeças raspadas, em referência à aparência que se tornou sua marca registrada. Atualmente, ela participa dos desfiles na ala da diretoria e acompanha a rotina da escola, mesmo morando em São Paulo.

Segundo a autora da proposta, vereadora Tainá de Paula (PT), “Reconhecer a sua trajetória é proteger a memória do carnaval carioca”, destacou. Ela também ressaltou o papel de Pinah na abertura de caminhos para gerações de mulheres negras no samba.



Além da trajetória na Avenida, Pinah também construiu uma vida profissional ligada ao universo do Carnaval. Depois de se casar com o empresário Elias Ayoub, mudou-se para São Paulo e passou a trabalhar no comércio de artigos carnavalescos, mantendo a ligação com o samba e com a Beija-Flor.



Com quase cinco décadas de história na agremiação, Pinah se tornou uma referência para diferentes gerações de sambistas. Sua trajetória reúne a presença de uma mulher negra em posição de destaque no Carnaval, a projeção internacional de uma passista brasileira e uma ligação duradoura com a escola de Nilópolis.