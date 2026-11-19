Rainha de bateria, Viviane Araujo , de 51 anos, participou do ensaio de rua do Acadêmicos do Salgueiro na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (19). Rumo ao Carnaval 2027, a majestade da Furiosa esbanjou beleza.

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Para a ocasião, a 'rainha das rainhas' apostou em um vestido com recortes, valorizando as curvas. Cabelo solto e sandália de salto alto complementaram o visual. Com muita simpatia, a atriz mostrou que está com samba no pé e na ponta da língua.

Através das redes sociais, Vivi - que reina desde 2008 - compartilhou registros de ensaio e celebrou o importante passo para o desfile do próximo ano. "Noite de brilho e muito samba", escreveu a rainha de bateria, na legenda da publicação.

As musas da escola também marcaram presença. De saia e cropped vermelho - na cor da escola -, Bruna Griphao abrilhantou a rua da Zona Norte. Diretora de musas da agremiação, Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, também estevepresente, assim como Cintia Dicker.

Próximo desfile

Para o Carnaval 2027, o Salgueiro levará para a Avenida o enredo "Laroyê Xica da Silva: a história por trás da história", desenvolvido pelo carnavalesco Leonardo Antan. O samba-enredo escolhido para 2027 aborda Xica da Silva a partir de uma narrativa que a coloca no centro da própria história. A escola será a terceira a desfilar na segunda-feira de Carnaval, no dia 8 de fevereiro.

Não será a primeira homenagem da escola à personagem histórica. Em 1963, a agremiação também apresentou um desfile sobre Xica da Silva. Mais de seis décadas depois, a agremiação pretende abordar sua trajetória por uma nova perspectiva, com base em pesquisas e documentos históricos.

Entre os materiais que contribuíram para o desenvolvimento do enredo está um testamento de Xica da Silva, divulgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 2025. O documento, datado de 12 de novembro de 1770, apresenta decisões sobre a distribuição de bens e a proteção dos herdeiros.

O registro também serviu de base para a pesquisa de mestrado do enredista Leonardo Antan. Outro documento localizado foi uma carta de alforria de Xica da Silva. Após o processo de restauração, ambos deverão integrar o acervo da Memória do Judiciário (Mejud).

Taís Araujo, - que em 1996 protagonizou a novela "Xica da Silva", exibida pela extinta TV Manchete - vai participar do desfile. Em agosto, ela visitou o barracão do Salgueiro ao lado da mãe, Mercedes, e conheceu parte do projeto criado para o próximo Carnaval. Na ocasião, também teve contato com o trabalho do carnavalesco Jorge Silveira.

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