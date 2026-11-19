Publicidade
Viviane Araujo brilha em ensaio de rua do Salgueiro
Rainha de bateria da Furiosa desde 2008, atriz esbanjou beleza e simpatia na Tijuca, Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (19)
Rainha de bateria, Viviane Araujo, de 51 anos, participou do ensaio de rua do Acadêmicos do Salgueiro na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (19). Rumo ao Carnaval 2027, a majestade da Furiosa esbanjou beleza.
Para a ocasião, a 'rainha das rainhas' apostou em um vestido com recortes, valorizando as curvas. Cabelo solto e sandália de salto alto complementaram o visual. Com muita simpatia, a atriz mostrou que está com samba no pé e na ponta da língua.
Através das redes sociais, Vivi - que reina desde 2008 - compartilhou registros de ensaio e celebrou o importante passo para o desfile do próximo ano. "Noite de brilho e muito samba", escreveu a rainha de bateria, na legenda da publicação.
As musas da escola também marcaram presença. De saia e cropped vermelho - na cor da escola -, Bruna Griphao abrilhantou a rua da Zona Norte. Diretora de musas da agremiação, Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, também estevepresente, assim como Cintia Dicker.
Próximo desfile
Para o Carnaval 2027, o Salgueiro levará para a Avenida o enredo "Laroyê Xica da Silva: a história por trás da história", desenvolvido pelo carnavalesco Leonardo Antan. O samba-enredo escolhido para 2027 aborda Xica da Silva a partir de uma narrativa que a coloca no centro da própria história. A escola será a terceira a desfilar na segunda-feira de Carnaval, no dia 8 de fevereiro.
Não será a primeira homenagem da escola à personagem histórica. Em 1963, a agremiação também apresentou um desfile sobre Xica da Silva. Mais de seis décadas depois, a agremiação pretende abordar sua trajetória por uma nova perspectiva, com base em pesquisas e documentos históricos.
Entre os materiais que contribuíram para o desenvolvimento do enredo está um testamento de Xica da Silva, divulgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 2025. O documento, datado de 12 de novembro de 1770, apresenta decisões sobre a distribuição de bens e a proteção dos herdeiros.
O registro também serviu de base para a pesquisa de mestrado do enredista Leonardo Antan. Outro documento localizado foi uma carta de alforria de Xica da Silva. Após o processo de restauração, ambos deverão integrar o acervo da Memória do Judiciário (Mejud).
Taís Araujo, - que em 1996 protagonizou a novela "Xica da Silva", exibida pela extinta TV Manchete - vai participar do desfile. Em agosto, ela visitou o barracão do Salgueiro ao lado da mãe, Mercedes, e conheceu parte do projeto criado para o próximo Carnaval. Na ocasião, também teve contato com o trabalho do carnavalesco Jorge Silveira.
GALERIA
Viviane Araujo brilha em ensaio de rua do Salgueiro
Rainha de bateria da Furiosa desde 2008, atriz esbanjou beleza e simpatia na Tijuca, Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (19)
CARNAVAL
Ícone do carnaval, Pinah recebe Medalha Pedro Ernesto
Homenagem reconhece trajetória da eterna 'Cinderela Negra', que ganhou projeção internacional após dançar com o então príncipe Charles
VILA ISABEL
Vila Isabel: confira a trajetória da Azul e Branca de Noel
Escola de samba - fundada em 1946 - coleciona três títulos no Grupo Especial, hinos que atravessam gerações e muita tradição
CAHÊ RODRIGUES
Cahê Rodrigues anuncia saída de Em Cima da Hora
Carnavalesco havia sido contratado para desenvolver projeto da agramiação para o Carnaval de 2027
VINICIUS DRUMOND
Patrono Vinicius Drumond deixa a Em Cima da Hora
Saída foi anunciada pela escola de samba por meio das redes sociais, na noite desta terça-feira (17);
ANITTA
Sem Anitta, Grande Rio faz primeiro ensaio de rua
Rainha de bateria não participou do evento após conquista do Grammy Latino nos Estados Unidos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.