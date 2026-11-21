Paolla Oliveira desfilará à frente dos ritmistas da Swing da LeopoldinaReprodução/Instagram
Paolla Oliveira cai no samba em ensaio da Imperatriz Reprodução/Instagram https://t.co/F00QaJ6nE4— Jornal O Dia (@jornalodia) November 21, 2026
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Paolla Oliveira desfilará à frente dos ritmistas da Swing da LeopoldinaReprodução/Instagram
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Vídeo! Paolla Oliveira cai no samba em ensaio da Imperatriz
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