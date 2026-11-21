Paolla Oliveira desfilará à frente dos ritmistas da Swing da Leopoldina - Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira desfilará à frente dos ritmistas da Swing da LeopoldinaReprodução/Instagram

Publicado 21/11/2026 15:31

Paolla Oliveira, de 44 anos, compartilhou um vídeo neste sábado (21) do ensaio realizado na quadra da Imperatriz Leopoldinese , em Ramos, na Zona Norte. A rainha de bateria se jogou no samba junto dos ritmistas da Swing da Leopoldina, comandada por Mestre Lolo, na noite de sexta-feira (20).

fotogaleria

Simpática, a artista posou para selfies com os torcedores da agremiação e dançou ao lado das passistas. Ela apostou em um figurino composto por camisa personalizada da escola de samba, saia e tiara com pedrarias nas cores da Rainha de Ramos, e salto alto.

Em 2027, a Verde e Branco levará para Marquês de Sapucaí o enredo "A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia", idealizado pelo carnavalesco Leandro Vieira. A escola será a quarta a desfilar na segunda-feira de Carnaval, 8 de fevereiro.

Paolla Oliveira cai no samba em ensaio da Imperatriz Reprodução/Instagram https://t.co/F00QaJ6nE4 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 21, 2026

Retorno para avenida

Paolla Oliveira assumiu o posto de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense em setembro após deixar a Acadêmicos do Grande Rio em 2025, onde reinou por sete anos. "Voltar não estava nos meus planos. Mas foi olhando o Carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele. Tem coisas que se misturam tanto com quem a gente é que continuam ali, mesmo quando os planos mudam. O Carnaval tá no meu corpo, nas minhas lembranças, no jeito que eu sinto alegria", começou o anúncio.

Em vídeo nas redes sociais, a artista destacou o sentimento de regressar a Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2027. "Pra mim, o Carnaval tem muito disso: viver junto algo que é maior que cada um de nós. Uma festa que tanta gente vem construindo há gerações e que diz tanto sobre quem somos. Me emociona fazer parte dessa celebração imensa, linda e tão importante pro nosso país, mais uma vez".

Ela agradeceu o convite da Imperatriz Leopoldinense para assumir o posto depois de Iza ser nomeada rainha da agremiação de Ramos. "Tô muito honrada de chegar como rainha de bateria e animada pra conhecer de perto essa comunidade, estar com vocês e começar a construir a nossa história. Chego de peito aberto, com todo o amor e o respeito que essa oportunidade merece. Ramos, tô chegando com carinho e um frio na barriga que vocês nem imaginam", afirmou.