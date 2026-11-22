Bia Michelle apostou em fantasia bordada com cerca de 60 mil cristais Swarovski para participar do evento Salgueiro convida Unidos da Tijuca - Crédito / Leandro Muller

Bia Michelle apostou em fantasia bordada com cerca de 60 mil cristais Swarovski para participar do evento Salgueiro convida Unidos da TijucaCrédito / Leandro Muller

Publicado 22/11/2026 11:53

Bia Michelle, de 25 anos, apostou em uma fantasia bordada com cerca de 60 mil cristais Swarovski para participar do evento “ Salgueiro convida Unidos da Tijuca”, realizado na quadra da escola na noite deste sábado (21). Musa da agremiação, a influenciadora e ex-bailarina do Faustão escolheu uma produção inspirada nos figurinos de Cher.

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Assinada por Israel Valentim e bordada à mão, a peça reúne plumas, luvas longas, recortes no body e franjas de cristais que descem da cintura. Um adereço de plumas na cabeça completa o visual. A referência para a produção veio dos figurinos desenvolvidos pelo estilista norte-americano Bob Mackie para Cher. Assinada por Israel Valentim e bordada à mão, a peça reúne plumas, luvas longas, recortes no body e franjas de cristais que descem da cintura. Um adereço de plumas na cabeça completa o visual. A referência para a produção veio dos figurinos desenvolvidos pelo estilista norte-americano Bob Mackie para Cher.

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Parceria de Bob Mackie e Cher



A inspiração do figurino de Bia Michelle vem de uma parceria que marcou a imagem de Cher por décadas. Bob Mackie (1939–2026) criou para a cantora produções caracterizadas por transparências, bordados, brilhos, plumas e recortes ousados, usadas em programas de televisão, turnês, videoclipes e tapetes vermelhos.



Entre os visuais mais conhecidos está o vestido transparente usado por Cher no Met Gala de 1974, bordado à mão e acompanhado por mangas e cauda de plumas brancas. Mackie também assinou figurinos para programas de TV nos anos 1970, para turnês e para “The Cher Show”, além do visual usado pela artista no Oscar de 1986, marcado por um grande adorno de cabeça.



Carnaval de 2027



Em 2027, a escola levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “Laroyê Xica da Silva: A História por Trás da História”, que revisita a trajetória de Francisca da Silva de Oliveira e busca apresentar aspectos pouco explorados de sua história, além de questionar estereótipos associados à personagem.



Taís Araujo também participará do desfile como destaque da agremiação. A atriz interpretou Xica da Silva na televisão em 1996, quando tinha 17 anos, e voltará a se aproximar dessa história três décadas depois, agora na avenida.

A personagem histórica que inspira o enredo nasceu em Minas Gerais, provavelmente entre 1731 e 1735. Francisca da Silva de Oliveira, conhecida como Chica da Silva, nasceu escravizada e foi alforriada em 1753, após ser comprada por João Fernandes de Oliveira, contratador de diamantes. Os dois mantiveram uma relação por quase duas décadas e tiveram 13 filhos. Ao longo desse período, Chica acumulou bens e buscou se inserir nos círculos sociais e religiosos da região de Diamantina, em Minas Gerais.



Parte da proposta de revisitar sua trajetória passa também pelos estereótipos construídos em torno de sua imagem. Representações posteriores ajudaram a popularizar a figura de Chica da Silva, mas também reforçaram a ideia de uma mulher luxuriosa que teria usado a sexualidade para ascender socialmente, interpretação rasa contestada por historiadores. A pesquisa sobre sua vida aponta para uma mulher que enfrentou as limitações raciais de sua época e buscou garantir educação e estabilidade aos filhos.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa