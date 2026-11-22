Matheus Fernandes será uma das atrações do Camarote Nº1 - Divulgação/ Renan Pinheiro

Matheus Fernandes será uma das atrações do Camarote Nº1Divulgação/ Renan Pinheiro

Publicado 22/11/2026 20:26 | Atualizado 22/11/2026 20:27

Matheus Fernandes foi confirmado como a mais nova atração da 36ª edição do Camarote Nº1 na Marquês de Sapucaí para o Carnaval de 2027. Um dos principais nomes do forró na atualidade, o artista vai se apresentar na terça-feira, 9 de fevereiro, último dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial.

Intérprete de canções como "Mulherada na Lancha", "Mete Ficha", "Modo Avião" e "Morena Jambo", o cantor acumula mais de 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e é nome recorrente em paradas musicais nacionais, entre as principais a Billboard Brasil Hot 100 e o Top 50 Brasil do Spotify.

Os convites individuais para o Camarote Nº1 já estão disponíveis para compra pela Ticketmaster, com valores a partir de R$3.950. Todas as informações e novidades sobre o evento serão disponibilizadas no site e redes oficiais do Nº1 nos próximos meses.

Campeã do Grupo Especial

A Unidos do Viradouro conquistou o quarto título do Grupo Especial com o enredo "Pra Cima, Ciça", que retratou os acontecimentos importantes da vida do mestre de bateria Moacyr da Silva Pinto, que comanda os ritmistas da agremiação de Niterói, na Região Metropolitana. Essa foi a primeira vez que um integrante foi homenageado no Sambódromo em vida.

No próximo Carnaval, a escola de samba levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “Griô”, do carnavalesco Tarcísio Zanon, sobre os mestres da tradição oral da África Ocidental. A Viradouro será a segunda escola a desfilar na terça-feira de Carnaval, dia 9 de fevereiro.

"Para o Carnaval de 2027, a Unidos do Viradouro vem contar a história de quem conta histórias, segundo diversas populações da África Ocidental. Cultura que se perpetua na herança de narrar enredos no Brasil. [...] Contra o apagamento doloso das memórias pretas, os griôs, nascidos de famílias de oradores, músicos e poetas, reconstroem o mosaico cultural dos povos da diáspora", anunciou nas redes sociais.

Já Bellinha Delfim foi escolhida para para assumir o posto de rainha de bateria deixado por Juliana Paes, que se despediu da função em março, logo depois do título da agremiação no Carnaval carioca. Ela se tornou conhecida nas redes sociais pelos vídeos de samba no pé, que somam mais de 40 milhões de visualizações.

A atual rainha tem uma trajetória ligada à Viradouro desde 2019, quando estreou na escola como passista. Depois passou a integrar o time de musas em 2022 e, desde então, ganhou cada vez mais projeção entre os componentes e o público do Carnaval.