Acadêmicos do Salgueiro - Carlos Elias / Arquivo O Dia

Acadêmicos do SalgueiroCarlos Elias / Arquivo O Dia

Publicado 23/11/2026 18:00

O Acadêmicos do Salgueiro , do Grupo Especial, é uma das escolas de samba mais tradicionais do Carnaval do Rio de Janeiro. Conhecida como Academia do Samba, a Vermelho e Branco da Tijuca acumula nove títulos, desfiles históricos e sambas-enredo que atravessaram gerações. Além disso, a agremiação possui uma marca importante: nunca foi rebaixada.

Leia mais: Viviane Araujo brilha em ensaio de rua do Salgueiro



A escola foi fundada em 5 de março de 1953, a partir da união de três agremiações do Morro do Salgueiro, na Zona Norte: Azul e Branco, Depois Eu Digo e Unidos do Salgueiro, que se juntou posteriormente. O objetivo era reunir forças para disputar o Carnaval com grandes escolas da época, como Mangueira, Portela e Império Serrano.



Com as cores vermelho e branco, o Salgueiro estreou na Avenida em 1954, com o enredo "Uma Romaria à Bahia", e surpreendeu ao conquistar o terceiro lugar. A escola também ficou conhecida pelo lema "Nem melhor, nem pior, apenas uma escola diferente". Atualmente, sua quadra fica na Rua Silva Teles, no Andaraí.



O primeiro título do Salgueiro veio em 1960, com "Quilombo dos Palmares", desenvolvido pelo carnavalesco Fernando Pamplona. O desfile, que exaltou a resistência negra, marcou o início de uma transformação no Carnaval carioca, com maior valorização da história e da cultura afro-brasileira.



Em 1963, a escola conquistou mais um título com "Xica da Silva", um de seus desfiles mais emblemáticos. A apresentação ficou marcada pela participação de Isabel Valença, que interpretou a personagem histórica, e pelo famoso minueto de Xica da Silva, uma dança tradicional da nobreza europeia, apresentada por 12 casais ao ritmo do samba, com coreografia de Mercedes Baptista.



A Academia do Samba voltou a vencer em 1965, com "História do Carnaval Carioca – Eneida", e em 1969, com "Bahia de Todos os Deuses". Na década seguinte, conquistou outros três campeonatos: 1971, com "Festa para um Rei Negro", 1974, com "O Rei de França na Ilha da Assombração", e 1975, com "O Segredo das Minas do Rei Salomão".



Depois de 18 anos sem vitórias, a escola voltou ao topo em 1993, com "Peguei um Ita no Norte". O samba-enredo, eternizado pelo refrão "Explode coração", se tornou um dos maiores sucessos da história do Carnaval, na voz do intérprete Quinho (1957-2024).



O nono e mais recente título veio em 2009, com "Tambor", desenvolvido por Renato e Márcia Lage. Ao longo de sua trajetória, o Salgueiro também revelou e reuniu grandes carnavalescos, como Arlindo Rodrigues, Joãosinho Trinta e Rosa Magalhães (1947-2024). A escola foi fundada em 5 de março de 1953, a partir da união de três agremiações do Morro do Salgueiro, na Zona Norte: Azul e Branco, Depois Eu Digo e Unidos do Salgueiro, que se juntou posteriormente. O objetivo era reunir forças para disputar o Carnaval com grandes escolas da época, como Mangueira, Portela e Império Serrano.Com as cores vermelho e branco, o Salgueiro estreou na Avenida em 1954, com o enredo "Uma Romaria à Bahia", e surpreendeu ao conquistar o terceiro lugar. A escola também ficou conhecida pelo lema "Nem melhor, nem pior, apenas uma escola diferente". Atualmente, sua quadra fica na Rua Silva Teles, no Andaraí.O primeiro título do Salgueiro veio em 1960, com "Quilombo dos Palmares", desenvolvido pelo carnavalesco Fernando Pamplona. O desfile, que exaltou a resistência negra, marcou o início de uma transformação no Carnaval carioca, com maior valorização da história e da cultura afro-brasileira.Em 1963, a escola conquistou mais um título com "Xica da Silva", um de seus desfiles mais emblemáticos. A apresentação ficou marcada pela participação de Isabel Valença, que interpretou a personagem histórica, e pelo famoso minueto de Xica da Silva, uma dança tradicional da nobreza europeia, apresentada por 12 casais ao ritmo do samba, com coreografia de Mercedes Baptista.A Academia do Samba voltou a vencer em 1965, com "História do Carnaval Carioca – Eneida", e em 1969, com "Bahia de Todos os Deuses". Na década seguinte, conquistou outros três campeonatos: 1971, com "Festa para um Rei Negro", 1974, com "O Rei de França na Ilha da Assombração", e 1975, com "O Segredo das Minas do Rei Salomão".Depois de 18 anos sem vitórias, a escola voltou ao topo em 1993, com "Peguei um Ita no Norte". O samba-enredo, eternizado pelo refrão "Explode coração", se tornou um dos maiores sucessos da história do Carnaval, na voz do intérprete Quinho (1957-2024).O nono e mais recente título veio em 2009, com "Tambor", desenvolvido por Renato e Márcia Lage. Ao longo de sua trajetória, o Salgueiro também revelou e reuniu grandes carnavalescos, como Arlindo Rodrigues, Joãosinho Trinta e Rosa Magalhães (1947-2024).

Rainhas de bateria e famosos

A história do Salgueiro também é marcada por personalidades do mundo artístico. Gracyanne Barbosa e Carol Castro estão entre as famosas que já ocuparam o posto de rainha de bateria da escola.



Desde 2008, a coroa pertence à atriz Viviane Araújo, uma das rainhas mais longevas do Carnaval carioca. À frente da bateria "Furiosa", a artista construiu uma forte ligação com a comunidade salgueirense e segue no posto para 2027.



A escola também reúne artistas como Bruna Griphao, Cintia Dicker, Rebecca e Renata Frisson, conhecida como Mulher Melão, que ocupa o cargo de diretora de musas. Outros nomes, como Gkay, Lívia Andrade e Carol Nakamura, já participaram dos desfiles.



Além das celebridades, a bateria "Furiosa" é uma das marcas da agremiação. Atualmente, os ritmistas são comandados pelos irmãos Guilherme e Gustavo Oliveira.

Carnaval 2027

No próximo Carnaval, o Salgueiro levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Laroyê Xica da Silva: A História por Trás da História", desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira e pelo enredista Leonardo Antan.



A proposta é revisitar a trajetória de Xica da Silva, personagem que garantiu à escola o título de 1963, mas sob uma nova perspectiva. O desfile pretende apresentar a mulher por trás dos mitos e estereótipos que marcaram sua representação na história brasileira.



Uma das participações confirmadas é a da atriz Taís Araújo, que interpretou a protagonista da novela "Xica da Silva", exibida pela extinta TV Manchete em 1996.



Em 2026, o Salgueiro conquistou o quarto lugar com uma homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães. Para 2027, a escola será a terceira a desfilar na segunda-feira de Carnaval, 8 de fevereiro, com Viviane Araújo à frente da "Furiosa" e Igor Sorriso como intérprete oficial.



O samba-enredo foi composto por Ian Ruas, Caio Miranda, Zé Carlos, David Carvalho, Luiz Fernando, Luana Rosa, Fabiano Mattos e Carlão.