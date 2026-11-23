Acadêmicos do SalgueiroCarlos Elias / Arquivo O Dia
A escola foi fundada em 5 de março de 1953, a partir da união de três agremiações do Morro do Salgueiro, na Zona Norte: Azul e Branco, Depois Eu Digo e Unidos do Salgueiro, que se juntou posteriormente. O objetivo era reunir forças para disputar o Carnaval com grandes escolas da época, como Mangueira, Portela e Império Serrano.
Com as cores vermelho e branco, o Salgueiro estreou na Avenida em 1954, com o enredo "Uma Romaria à Bahia", e surpreendeu ao conquistar o terceiro lugar. A escola também ficou conhecida pelo lema "Nem melhor, nem pior, apenas uma escola diferente". Atualmente, sua quadra fica na Rua Silva Teles, no Andaraí.
O primeiro título do Salgueiro veio em 1960, com "Quilombo dos Palmares", desenvolvido pelo carnavalesco Fernando Pamplona. O desfile, que exaltou a resistência negra, marcou o início de uma transformação no Carnaval carioca, com maior valorização da história e da cultura afro-brasileira.
Em 1963, a escola conquistou mais um título com "Xica da Silva", um de seus desfiles mais emblemáticos. A apresentação ficou marcada pela participação de Isabel Valença, que interpretou a personagem histórica, e pelo famoso minueto de Xica da Silva, uma dança tradicional da nobreza europeia, apresentada por 12 casais ao ritmo do samba, com coreografia de Mercedes Baptista.
A Academia do Samba voltou a vencer em 1965, com "História do Carnaval Carioca – Eneida", e em 1969, com "Bahia de Todos os Deuses". Na década seguinte, conquistou outros três campeonatos: 1971, com "Festa para um Rei Negro", 1974, com "O Rei de França na Ilha da Assombração", e 1975, com "O Segredo das Minas do Rei Salomão".
Depois de 18 anos sem vitórias, a escola voltou ao topo em 1993, com "Peguei um Ita no Norte". O samba-enredo, eternizado pelo refrão "Explode coração", se tornou um dos maiores sucessos da história do Carnaval, na voz do intérprete Quinho (1957-2024).
O nono e mais recente título veio em 2009, com "Tambor", desenvolvido por Renato e Márcia Lage. Ao longo de sua trajetória, o Salgueiro também revelou e reuniu grandes carnavalescos, como Arlindo Rodrigues, Joãosinho Trinta e Rosa Magalhães (1947-2024).
Rainhas de bateria e famosos
Desde 2008, a coroa pertence à atriz Viviane Araújo, uma das rainhas mais longevas do Carnaval carioca. À frente da bateria "Furiosa", a artista construiu uma forte ligação com a comunidade salgueirense e segue no posto para 2027.
A escola também reúne artistas como Bruna Griphao, Cintia Dicker, Rebecca e Renata Frisson, conhecida como Mulher Melão, que ocupa o cargo de diretora de musas. Outros nomes, como Gkay, Lívia Andrade e Carol Nakamura, já participaram dos desfiles.
Além das celebridades, a bateria "Furiosa" é uma das marcas da agremiação. Atualmente, os ritmistas são comandados pelos irmãos Guilherme e Gustavo Oliveira.
Carnaval 2027
A proposta é revisitar a trajetória de Xica da Silva, personagem que garantiu à escola o título de 1963, mas sob uma nova perspectiva. O desfile pretende apresentar a mulher por trás dos mitos e estereótipos que marcaram sua representação na história brasileira.
Uma das participações confirmadas é a da atriz Taís Araújo, que interpretou a protagonista da novela "Xica da Silva", exibida pela extinta TV Manchete em 1996.
Em 2026, o Salgueiro conquistou o quarto lugar com uma homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães. Para 2027, a escola será a terceira a desfilar na segunda-feira de Carnaval, 8 de fevereiro, com Viviane Araújo à frente da "Furiosa" e Igor Sorriso como intérprete oficial.
O samba-enredo foi composto por Ian Ruas, Caio Miranda, Zé Carlos, David Carvalho, Luiz Fernando, Luana Rosa, Fabiano Mattos e Carlão.
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