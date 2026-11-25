Portela revela bossas da bateria para o Carnaval 2027 - Reprodução/ Site Apoteose

Portela revela bossas da bateria para o Carnaval 2027Reprodução/ Site Apoteose

Publicado 25/11/2026 16:16



A bateria da Portela já começou a mostrar como pretende transformar a homenagem a Mestre Monarco em música na Marquês de Sapucaí. Para o Carnaval de 2027, a Tabajara do Samba prepara uma proposta que combina quatro bossas, referências às antigas formações da bateria e novas dinâmicas de execução. Este trabalho foi apresentado em um projeto audiovisual inédito, realizado em parceria com o Site Apoteose. O vídeo superou 10 mil visualizações nas primeiras 12 horas de publicação.

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Sob o comando do mestre Vitor César, conhecido como Vitinho, a bateria busca construir uma sonoridade que dialogue com a história da agremiação de Madureira. A proposta é recuperar elementos de antigas formações da Tabajara, como levadas, afinações, marcações e formas de condução, sem deixar de explorar novas possibilidades de interpretação.



A homenagem está alinhada ao enredo da Portela para 2027, intitulado "Ao Mestre, com carinho", desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros, em reverência à trajetória de Monarco. A escola levará à Avenida a história do compositor e baluarte portelense.



Quatro bossas resgatam a história da Tabajara do Samba



A defesa apresentada pela bateria detalha quatro bossas planejadas para o desfile. Os arranjos procuram valorizar as características de cada naipe, os grupos de instrumentos da bateria, construindo momentos de contraste entre intensidade, leveza e tradição.



Uma das propostas prevê a retomada de uma formação antiga, com os surdos de primeira e segunda em lados opostos e as marcações organizadas em linha. A ideia é recuperar uma sonoridade mais grave e encorpada, característica de antigas configurações da Tabajara do Samba.



As bossas também percorrem diferentes referências da história do samba. Uma delas busca reproduzir a atmosfera de uma roda de samba à moda antiga, com elementos que remetem aos pandeiros de partido-alto e às levadas tradicionais. Outra aposta em perguntas e respostas entre repiques e tamborins, em uma construção que evoca as antigas paradinhas dos carnavais.



Há ainda uma bossa marcada pelo sinal de um coração, com referências ao refrão principal do samba-enredo e à relação afetiva da comunidade com a escola. A sequência prevê um cumprimento aos jurados e ao público, inspirado na maneira como Monarco costumava saudar as pessoas durante as apresentações.



Paradão terá vozes dos ritmistas



Outro momento previsto na defesa é um paradão em que os instrumentos da Tabajara do Samba dão lugar às vozes dos ritmistas. Eles entoam versos do samba-enredo em uma passagem que reforça a ideia de continuidade do legado de Monarco.



A bateria retoma a execução em seguida, criando um contraste entre a participação vocal dos componentes e a força rítmica do conjunto. A proposta também prevê mudanças de intensidade ao longo do samba, alternando passagens de maior potência com momentos de suavidade.



Além da homenagem a Monarco, os arranjos fazem referências à Velha Guarda da Portela e a nomes ligados à memória musical da escola. Entre os elementos citados na defesa, estão levadas tradicionais de surdos e cuícas, convenções de tamborins e diferentes formas de condução dos chocalhos.



Projeto audiovisual apresenta preparação para 2027



O vídeo, produzido com o Site Apoteose, complementa a defesa da bateria. Enquanto o material técnico detalha os objetivos e as escolhas musicais, a gravação permite ao público ouvir o trabalho desenvolvido para o próximo desfile.



Para Mestre Vitinho, apresentar os arranjos antes do Carnaval e com estrutura audiovisual amplia o acesso do público ao processo de preparação da bateria.



"Ter a possibilidade de apresentar esse material ao público, antes mesmo do desfile e com a qualidade audiovisual do Apoteose, é muito importante para nós", afirmou o mestre.



O responsável pelo Site Apoteose, Eduardo Silva, apresentou a parceria como o primeiro passo de um novo projeto voltado à valorização dos segmentos musicais das escolas de samba. O canal, que registra apresentações de baterias, ritmistas, intérpretes e sambas-enredo, acumula mais de 143 milhões de visualizações no YouTube.



Com 12 anos de atuação, o Apoteose já realizou cerca de 4 mil produções audiovisuais. A parceria com a Portela amplia esse trabalho ao apresentar ao público não apenas a execução musical, mas também as referências e escolhas que orientam a preparação da Tabajara do Samba para o Carnaval de 2027.