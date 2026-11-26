Evelyn Bastos - Reprodução/Instagram

Evelyn BastosReprodução/Instagram

Publicado 26/11/2026 13:17

A rainha de bateria da Mangueira, Evelyn Bastos , de 33 anos, se manifestou, na última quarta-feira (25), sobre os comentários de internautas a respeito de seu corpo. Ela rebateu críticas que circulam sobre a própria aparência e a de Mayara Lima, rainha da Paraíso da Tuiti, após um vídeo da colega sambando durante ensaio de rua da agremiação, que aconteceu na segunda-feira (23), viralizar nas redes sociais.

Em publicação no X, antigo Twitter, internautas fizeram comparações entre as beldades. Uma usuária da plataforma, afirmou: “Já não é a mesma Mayara de antes, muito musculosa, e consequentemente, os passos já não saem com a mesma leveza de antes. Triste porque era um corpo tão bonito e delicado, exalava leveza no samba...”; enquanto outro, condenou aparência das rainhas de bateria. “Está ficando com o corpo feio tal qual a desaplaudida da rainha de bateria da Mangueira”, escreveu.

Diante dos comentários, Evelyn rebateu as críticas por meio de seu perfil na plataforma. “Se vocês treinassem pesado, organizassem a dieta e bebessem 3L de água por dia, teriam menos tempo para fiscalizar corpos que não são propriedade de ninguém, melhorariam a própria qualidade de vida e, quem sabe, teriam condicionamento físico para sustentar uma hora de samba e ser rainha de bateria”.

Internautas e seguidores da rainha de bateria, aprovaram a declaração nas redes sociais. Uma fã celebrou a fala da sambista. “Isso mesmo rainha da matriarca das paixões, não deita pra ninguém!”. Já um usuário da rede X, questionou o motivo por trás de comentários maldosos. “Eu não consigo entender essa galera que se sente no direito de questionar o corpo de outra pessoa. ‘Ah tá muito musculosa’, ‘Ah tá muito magra’, ‘Engordou’. Pior que quando vai ver é sempre um estragado falando do corpo dos outros”.

Evelyn Bastos é rainha de bateria da Mangueira desde 2014, quando substituiu Gracyanne Barbosa no posto. Em 2026, ela completou 12 anos à frente dos ritmistas da escola de samba. A trajetória da sambista no Carnaval teve início aos 4 anos de idade, quando ela começou na escola mirim Mangueira do Amanhã. Aos 11, ela passou a integrar a ala das passistas. A família de Evelyn também tem história dentro da agremiação. A mãe de Bastos foi rainha de bateria entre os anos de 1987 e 1989.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessôa