Evelyn BastosReprodução/Instagram
Evelyn Bastos rebate críticas sobre aparência das rainhas de bateria
Sambista respondeu comentários sobre seu corpo e o de Mayara Lima, que desfila à frente dos ritmistas da Paraíso da Tuiti
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